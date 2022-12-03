فطائر الزعتر بالجبن الموزاريلا

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا طريقة تحضير فطائر الجبن بالزعتر الأخضر، وصفة ذات منظر وطعم شهي، وتحضيرها سهل وسريع، تعلمي الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كوبا ماء.

2 ملعقة خميرة.

2 ملعقة سكر.

نصف كوب حليب بودرة.

5 كوب دقيق.

كوب زيت زيتون.

2 ملعقة حبة بركة.

2 كوب زعتر أخضر مفروم.

جبنة موزاريلا للحشو.