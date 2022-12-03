فطائر الزعتر بالجبن الموزاريلا...

تعلمي معنا طريقة تحضير فطائر الجبن بالزعتر الأخضر، وصفة ذات منظر وطعم شهي، وتحضيرها سهل وسريع، تعلمي الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
كوبا ماء.
2 ملعقة خميرة.
2 ملعقة سكر.
نصف كوب حليب بودرة.
5 كوب دقيق.
كوب زيت زيتون.
2 ملعقة حبة بركة.
2 كوب زعتر أخضر مفروم.
جبنة موزاريلا للحشو.
طريقة التحضير
- نحضر الخميرة، حيث نضع كوبي ماء دافئ والخميرة والسكر ونتركها لتتفاعل معًا.
- نضيف الدقيق والحليب البودرة والزيت وحبة البركة ونعجنها معًا ثم نضيف الزعتر الأخضر ونعجن ثم نغطي العجينة ونتركها لساعة لتتخمر.
- بعد ساعة نبدأ بتشكيل العجينة؛ نحشيها ونبرمها ونلفها كالحلزون، ثم نضعها في صوانٍ على ورق زبدة وندخلها الفرن لتتحمر، مع دَهن وجهها بزيت الزيتون وتصبح جاهزة للتقديم.
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