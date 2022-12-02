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حضري المحشوش الجيزاني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 ديسمبر 2022, 10:40 صباحا
حضري المحشوش الجيزاني
المحشوش الجيزاني (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة عمل محشوش جيزاني، لتحضري هذا الطبق الغني في خطوات سهلة جداً بطعم البهارات المتنوعة، وفق «أطيب طبخة».

المكوّنات:
100 غرام دهن خروف مقطع إلى مكعبات
200 غرام لحم خروف مقطع إلى مكعبات
بصل مقطع إلى شرائح
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة سبع بهارات
نصف ملعقة صغيرة قرفة

طريقة التحضير
نضع دهن الخروف في قدر على نار متوسطة ونقلبه لدقيقتين.
نضيف لحم الخروف ونقلب حتى يتبدل لونه.
نضيف البصل ونقلب حتى يذبل.
نضيف البهارات ونستمر في التقليب حتى ينضج اللحم، ثم نقدم المحشوش الجيزاني ساخناً.. وصحتين.

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