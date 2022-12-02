حضري المحشوش الجيزاني

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة عمل محشوش جيزاني، لتحضري هذا الطبق الغني في خطوات سهلة جداً بطعم البهارات المتنوعة، وفق «أطيب طبخة».

المكوّنات:

100 غرام دهن خروف مقطع إلى مكعبات

200 غرام لحم خروف مقطع إلى مكعبات

بصل مقطع إلى شرائح

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة سبع بهارات

نصف ملعقة صغيرة قرفة