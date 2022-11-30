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رافيولي السبانخ

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 12:05 مساء
رافيولي السبانخ
رافيولي السبانخ بصلصة الطماطم من أشهى الأطباق تعلميه معنا (الإنترنت)
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رافيولي السبانخ بصلصة الطماطم من أشهى الأطباق الإيطالية الجانبية التي تنال إعجاب الجميع، زيني بها سفرتك في خطوات سهلة وسريعة، حسب «شملولة».

المكونات
2 حبة بصل
2 حبة جزر
1/4 كوب زيت زيتون
علبة صلصة طماطم
ملح وفلفل
50 حبة رافيولي (متوفرة بالسوبر ماركت)
1/2 كوب سبانخ
بصل أخضر مفروم
جبن بارميزان

طريقة التحضير
- اسلقي الرافيولي ثم ضعيها جانبا لتبرد ثم قومي بتحمير الزيت في مقلاة وقلبي البصل والجزر، ثم أضيفي صلصة الطماطم والملح والفلفل والسبانخ، ثم ارفعي المزيج من على النار وأضيفي قطع الرافيولي.
- ثم قومي بسكب المزيج في طبق التقديم وزينيه بالبصل الأخضر المفروم وجبن البارميزان وأوراق الريحان ويصبح جاهزا للتقديم.

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