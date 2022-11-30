رافيولي السبانخ

القاهرة - بوابة الوسط

رافيولي السبانخ بصلصة الطماطم من أشهى الأطباق الإيطالية الجانبية التي تنال إعجاب الجميع، زيني بها سفرتك في خطوات سهلة وسريعة، حسب «شملولة».

المكونات

2 حبة بصل

2 حبة جزر

1/4 كوب زيت زيتون

علبة صلصة طماطم

ملح وفلفل

50 حبة رافيولي (متوفرة بالسوبر ماركت)

1/2 كوب سبانخ

بصل أخضر مفروم

جبن بارميزان