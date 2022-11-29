حضري كريب نوتيلا كالمحترفات

القاهرة - بوابة الوسط

الكريب من الحلويات الشهية والخفيفة ويقبل عليها الصغار والكبار، لذلك نقدم إليك طريقة تحضير كريب شوكولاتة النوتيلا الشهي لتعديه لعائلتك في مطبخك بسهولة كالمحترفات، وذلك وفقًا لـ «شملولة».

المكونات

كوب دقيق

كوب ونصف حليب

كوب فراولة مقطعة

نصف كوب نوتيلا

معلقتان كبيرتان كاكاو

بيضتان

رشة فانيليا

رشة ملح

زيت للتسوية

صوص شيكولاتة للتزيين