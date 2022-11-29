حضري كريب نوتيلا كالمحترفات...

الكريب من الحلويات الشهية والخفيفة ويقبل عليها الصغار والكبار، لذلك نقدم إليك طريقة تحضير كريب شوكولاتة النوتيلا الشهي لتعديه لعائلتك في مطبخك بسهولة كالمحترفات، وذلك وفقًا لـ «شملولة».
المكونات
كوب دقيق
كوب ونصف حليب
كوب فراولة مقطعة
نصف كوب نوتيلا
معلقتان كبيرتان كاكاو
بيضتان
رشة فانيليا
رشة ملح
زيت للتسوية
صوص شيكولاتة للتزيين
طريقة التحضير
- يوضع الحليب في الخلاط، ويضاف إليه البيض والفانيليا، ويضرب جيدًا.
- يضاف الدقيق والكاكاو والملح، مع الخفق المستمر حتى نحصل على عجينة شبه سائلة.
- يوضع قليل من الزيت في مقلاة غير قابلة للالتصاق حتى يسخن.
- يصب مقدار مغرفة من العجين في المقلاة وتفرد على المقلاة بالكامل.
- تترك حتى يحمر الجانب الأول، ثم تقلب على الوجه الآخر حتى يحمر أيضًا وتكرر العملية حتى انتهاء الكمية.
- يحشى الكريب بالنوتيلا ويرص فوقها شرائح الفراولة، ويلف على هيئة رول.
- يرص في الطبق، ويزين بصوص الشيكولاتة ويقدم مع شرائح الفراولة.
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