شعرية باللحم المفروم والمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك اليوم طريقة عمل الشعرية باللحم المفروم والمكسرات، وهي وجبة شهية ومحببة للجميع، حسب وصفة «شملولة».



المكونات

1 كيلوغرام شعرية.

1/2 كيلوغرام لحم مفروم.

مكسرات حسب الرغبة.

ثمرتان بصل مفرومة.

1 فص ثوم مهروس.

ثمرتان فلفل أصفر مفروم.

ملعقتان كبيرتان زبد.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

سماق.

زعتر.

ورق لوري.