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بوريل ردا على ترامب: الناتو لا يمكن أن يكون حلفا حسب الطلب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 فبراير 2024, 12:40 مساء
بوريل ردا على ترامب: الناتو لا يمكن أن يكون حلفا حسب الطلب
وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، يجيب عن أسئلة الصحفيين في بروكسل، 22 يناير 2024. (أ ف ب)
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أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، أن حلف شمال الأطلسي «لا يمكن أن يكون حلفا حسب الطلب»، بعدما قلل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من أهمية التزامه بالناتو في حال أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وأثار ترامب عاصفة سياسية وقلق حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين السبت، عندما أشار إلى أنه يمكن أن «يشّجع» روسيا على مهاجمة أي دولة في الناتو لا تفي بالتزاماتها المالية، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وقال بوريل «بكل جديّة، لا يمكن للناتو أن يكون حلفا عسكريا حسب الطلب.. لا يمكن أن يكون حلفا عسكريا يعتمد على مزاج رئيس الولايات المتحدة» كل يوم، مضيفا «إما أن يكون موجودا أو لا»، مؤكدا أنه لن يواصل التعليق على «أي فكرة حمقاء» تصدر عن حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية.

تصريحات «مروّعة وخطرة»
وانتقد الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، تصريحات ترامب الذي أعلن عندما كان في السلطة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي الهادف لفرض قيود على برنامج إيران النووي، واتفاق باريس للمناخ.

ووصف بايدن تصريحات ترامب بأنها «مروّعة وخطرة».

وحذّر الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ الأحد من أن «أي إشارة إلى أن الحلفاء لن يدافعوا عن بعضهم البعض تقوّض أممنا جميعا، بما في ذلك الولايات المتحدة».

ويعد ترامب (77 عاما) الأوفر حظا للفوز ببطاقة الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر بمواجهة بايدن (81 عاما).

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