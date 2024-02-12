نقل وزير الدفاع الأميركي إلى المستشفى مجددا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن ناطق باسم «بنتاغون» نقل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى المستشفى مجددا، الأحد، وهذه المرة بسبب «أعراض تشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة»، بعد أسابيع من دخول سابق له أثار جدلا بعدما أبقاه سرا.

وغاب أوستن عن الأنظار في فترة بين أواخر ديسمبر وأوائل يناير إثر معاناته مضاعفات ناجمة عن عملية بروستات في 22 ديسمبر، وقد أخفى دخوله إلى المستشفى عن الرئيس جو بايدن والحكومة. وقال الناطق إنه جرى إبلاغ بايدن والكونغرس ونائب أوستن هذه المرة، مضيفا: «في هذا الوقت، يحتفظ الوزير بمهام وواجبات وزارته»، وفق وكالة «فرانس برس».