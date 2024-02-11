مقتل رئيس بنك نيجيري بتحطم مروحية في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

قُتِل أحد مؤسسي أكبر مصرف في نيجيريا هربرت ويجوي مع زوجته وابنه بحادث تحطم مروحية في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت المجموعة التي تضم المصرف الأحد.

وأعلنت مجموعة «أكسس هولدينغز» في بيان أن الرئيس التنفيذي لمجموعة «أكسس بنك غروب»، هربرت ويجوي، قُتل بتحطم مروحية في كاليفورنيا الجمعة. وقالت «قُتل الدكتور ويجوي مع زوجته وابنه الجمعة 9 فبراير 2024 في حادث مروحية في الولايات المتحدة». وأضافت «عائلة أكسس بأكملها تنعي هربرت ودورين وتشيزي».

وأفادت السلطات الأميركية بأن اثنين من أفراد الطاقم وأربعة ركاب قتلوا. وأكد الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو أن رئيس البورصة النيجيرية السابق أبيمبولا أوغونبانجو من بين القتلى، ووصف الحادث بأنه «مأساة ساحقة صادمة لا يمكن فهمها».

وقال الناطق باسم الرئيس النيجيري في بيان الأحد «الرئيس يعزي عائلات ويجوي وأوغونبانجو، ومجتمع الأعمال، وجميع المتضررين من هذا الحادث المروع».

تحطم الطائرة بالقرب من نيبتون في كاليفورنيا

وقالت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية إن «طائرة مروحية من طراز يوروكوبتر إي سي 130 تحطمت بالقرب من نيبتون في كاليفورنيا الجمعة في 9 فبراير قرابة الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي. وكان على متنها ستة أشخاص». وأكدت إدارة الطيران الفدرالية إجراء تحقيق.

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وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويلا على وسائل التواصل الاجتماعي إنها «شعرت بحزن شديد بسبب أنباء فقدان الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسس بنك هربرت ويجوي، وزوجته وابنه، وكذلك بيمبو أوغونبانجو في حادث تحطم مروحية».

ويُعد «أكسس» أكبر بنك في نيجيريا من حيث الأصول، وفقا لبلومبرغ. وأشاد البنك بويجوي، الذي أصبح نائب المدير في 2002، باعتباره «قوة دفع رئيسية وضعت شغفها وطاقتها وخبرتها الرائعة في تطوير أكسس».

«اصطدام مروحية بالتضاريس»

وأفاد عضو المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل مايكل غراهام، في مؤتمر صحفي السبت، بأن المروحية أقلعت من بالم سبرينغز في ولاية كاليفورنيا في اتجاه «بولدر سيتي» في ولاية نيفادا.

وأوضح غراهام للصحفيين أنه بعد حوالي 90 دقيقة من الإقلاع في رحلة مستأجرة «اصطدمت المروحية بتضاريس جنوب آي-15 بالقرب من هالوران سبرينغز كاليفورنيا» على بعد حوالي 75 ميلًا (120 كيلومترًا) شمال شرق مدينة بارستو. وأكد أن «اثنين من أفراد الطاقم وأربعة ركاب كانوا على متن المروحية وأصيبوا بجروح قاتلة»، دون أن يذكر أسماء القتلى.