الكونغرس الأميركي يوافق رسميا على بيع مقاتلات «إف-16» لتركيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن السفير الأميركي في تركيا، جيف فليك، الأحد، أن الكونغرس وافق رسميا، على بيع مقاتلات اف-16 لتركيا، الأمر الذي ينهي أشهرا من المفاوضات بين واشنطن وأنقرة في هذا الصدد.

وقال «فليك»، في رسالة نشرتها السفارة الأميركية في أنقرة على منصة «إكس»، إن «قرار (...) الكونغرس بالموافقة على أن تحوز تركيا أربعين مقاتلة اف-17 و79 مجموعة للتطوير يشكل تقدما كبيرا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكانت الحكومة الأميركية وافقت في 26 يناير الماضي، على هذه الصفقة البالغة قيمتها 23 مليار دولار، وذلك بعد ثلاثة أيام من مصادقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

إبلاغ الكونغرس بالطلب التركي

وجرى إبلاغ الكونغرس الأميركي في اليوم نفسه، بالطلب التركي في شأن المقاتلات، وكان أمامه 15 يوما لإبداء رفضه، الأمر الذي لم يحصل.

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وأوضح مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة لم توافق على بيع المقاتلات إلا بعدما تلقت من تركيا في شكل ملموس أدوات مصادقتها على انضمام السويد إلى حلف الأطلسي، ما يعكس الطابع بالغ الحساسية للمفاوضات التي سبقت التوصل الى الاتفاق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عطل انضمام السويد إلى الحلف طوال عشرين شهرا، مشترطا موافقة أميركية «متزامنة» على بيع المقاتلات لبلاده.