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بوتين: هزيمة روسيا في أوكرانيا مستحيلة.. وانتخاب رئيس جديد لأميركا لن يغير العلاقة مع واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 فبراير 2024, 08:36 مساء
بوتين: هزيمة روسيا في أوكرانيا مستحيلة.. وانتخاب رئيس جديد لأميركا لن يغير العلاقة مع واشنطن
صورة مركبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمذيع الأميركي تاكر كارلسون (أ ف ب)
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة طويلة أجراها معه المذيع الأميركي تاكر كارلسون وبثّت أمس الخميس، إن هزيمة قواته في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا «مستحيلة».

واستمرت المقابلة الموجّهة إلى الجمهور الأميركي والغربي أكثر من ساعتين، وخلالها شدد بوتين على أنّه من غير الوارد لبلاده أن تغزو بولندا أو لاتفيا، لافتا إلى أنّ موسكو ليست لديها أيّ مصالح في هذين البلدين، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

رسالة من بوتين لقادة الغرب
وقال بوتين لكارلسون في صالة كبيرة حيث كانا يجلسان وجها لوجه «حتى الآن كانت هناك صيحات وأصوات تدعو إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة لكن الآن يبدو أنهم يدركون أنّ هذا أمر صعب تحقيقه، بل إنّه مستحيل... هذا لن يحدث أبدا. ويبدو لي أنّ مَن هم في السلطة في الغرب يدركون الآن ذلك أيضا».

وأضاف «عليهم (أي قادة الغرب) أن يفكروا فيما سيأتي بعد ذلك. نحن مستعدون لهذا الحوار».

وأعلن الرئيس الروسي من جهة ثانية أنّه يمكن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الصحفي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش المحتجز في روسيا منذ نحو عام بتهمة التجسّس.

وقال بوتين «أعتقد أنّه يمكن التوصّل إلى اتفاق. ليست هناك محرّمات لتسوية هذه القضية. نحن مستعدون لحلّها، لكنّ بعض الشروط تُناقش عبر قنوات أجهزة الاستخبارات».

أول مقابلة مع صحفي غربي منذ الحرب مع أوكرانيا
وأوضح بوتين في مقابلته الأولى مع صحفي غربي منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا، أنه يستبعد غزو بولندا أو لاتفيا، مؤكدا أنّ بلاده لا تريد توسيع نطاق الحرب الدائرة في أوكرانيا، قائلا «ببساطة ليست لدينا أيّ مصلحة» في ذلك.

وسأل كارلسون المقرب من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الرئيس الروسي: «هل بإمكانك أن تتخيّل سيناريو تُرسلون فيه قوات روسية إلى بولندا؟» فأجاب بوتين «في حالة واحدة فقط: إذا هاجمت بولندا روسيا».

وأضاف بوتين: «ليست لدينا مصالح في بولندا أو لاتفيا أو في أيّ مكان آخر. لماذا نفعل ذلك؟ ببساطة ليست لدينا أيّ مصلحة... هذا غير وارد بتاتا».

الانتخابات لن تغير العلاقة مع واشنطن
كما أكد الرئيس الروسي أن انتخاب رئيس أميركي جديد، في استحقاق مقرر إجراؤه في الخامس من نوفمبر المقبل ويُرجَّح أن يضع الجمهوري ترامب في مواجهة الديمقراطي جو بايدن «لن يغيّر العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا».

قال بوتين: «لقد سألتني للتو عما إذا كان أي شيء سيتغير إذا جاء زعيم آخر. إنها ليست مسألة من هو الزعيم، أو مسألة شخصية شخص محدد».

وكان ترامب قد تفاخر بأنه يستطيع وضع حد للحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة إذا أعيد انتخابه، من دون أن يخوض في تفاصيل، في حين وصف بايدن نظيره الروسي بأنه «مجرم حرب»، وأظهر دعما ثابتا لكييف.

وكارلسون الذي يتمتّع بشعبية واسعة في الولايات المتحدة هو شخصية مثيرة للجدل طردته شبكة «فوكس نيوز» قبل بضعة أشهر فانتقل إلى تقديم برنامج يبثّه مذّاك على موقعه الإلكتروني وعلى منصة «إكس» (تويتر سابقاً).

وأجرى كارلسون المقابلة مع بوتين في روسيا في زيارة لقيت تغطية واسعة من وسائل الإعلام الرسمية الروسية.

الدعم الأميركي لأوكرانيا محل انتقاد
والثلاثاء الماضي، قال المذيع في مقطع فيديو فصّل فيه الأسباب التي دفعته للسفر إلى روسيا لمقابلة بوتين إنّ «معظم الأميركيين غير مطّلعين، وليست لديهم أيّ فكرة عمّا يحدث في المنطقة، هنا في روسيا أو على بُعد 600 ميل في أوكرانيا».

وأضاف «يجب أن يعرفوا، لأنّهم يدفعون جزءا كبيرا من الثمن»، في إشارة إلى الدعم الذي تقدّمه الولايات المتّحدة لأوكرانيا والذي لطالما انتقده.

والأربعاء الماضي، قال البيت الأبيض إنّ هذه المقابلة الجديدة مع بوتين «لم تكن ضرورية لكي يدرك الشعب الأميركي وحشية الرئيس الروسي».

وقال الناطق باسم الرئاسة الأميركية جون كيربي إنّ «ما فعله بوتين في أوكرانيا يجب أن يكون واضحا للجميع، وكذلك الأسباب الوهمية والسخيفة التي يحاول من خلالها تبرير أفعاله».

ولم يجر الرئيس الروسي مقابلة مع وسيلة إعلام غربية منذ بدأت قواته هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022.

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