  • Alwasat News
Atwasat

بايدن: الرد العسكري الإسرائيلي في غزة مفرط

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 فبراير 2024, 08:16 صباحا
بايدن: الرد العسكري الإسرائيلي في غزة مفرط
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)
WTV_Frequency

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مساء الخميس أنّ الردّ العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة كان «مفرطا».

وقال بايدن ردّاً على سؤال بشأن الوضع في غزة «أعتقد، كما تعلمون، أنّ الردّ في قطاع غزة، كان مفرطاً»، حسب وكالة «فرانس برس».

ذاكرتي جيدة
وأكّد بايدن بنبرة ملؤها الغضب أنّه لا يعاني مشاكل في الذاكرة، وذلك بعيد صدور تقرير أعدّه مدّع خاص ووصف فيه سيّد البيت الأبيض بأنّه «رجل مسنّ ذاكرته ضعيفة».

وقال الرئيس الثمانيني أمام الصحفيين في البيت الأبيض «حسناً، أنا رجل مسنّ وأعرف ما أفعله. لا أعاني مشاكل في الذاكرة»، مندداً بشدّة بما أورده المحقّق في تقريره من أنّه نسي تاريخ وفاة ابنه بو بايدن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - نتنياهو إلى «مزبلة التاريخ»

كاريكاتير خيري - نتنياهو إلى «مزبلة التاريخ»
«العنابي» و«النشامي».. نهائي عربي آسيوي يعوض الإخفاق الأفريقي

«العنابي» و«النشامي».. نهائي عربي آسيوي يعوض الإخفاق الأفريقي
داخل العدد 429: حراك متعدد الجنسيات وترتيبات للمصالحة.. وكارثة زليتن مستمرة

داخل العدد 429: حراك متعدد الجنسيات وترتيبات للمصالحة.. وكارثة زليتن مستمرة
«تناشيب»

«تناشيب»
واشنطن تحذّر من «كارثة» حال بدء العدوان على رفح

واشنطن تحذّر من «كارثة» حال بدء العدوان على رفح
تقرير فرنسي يحذر من وقوع السنوسي في فخ الاستقطاب

تقرير فرنسي يحذر من وقوع السنوسي في فخ الاستقطاب
ريال مدريد يستعيد قوته الضاربة قبل القمة النارية أمام جيرونا بالدوري الإسباني

ريال مدريد يستعيد قوته الضاربة قبل القمة النارية أمام جيرونا بالدوري الإسباني
منطلقات «الجابري» الفكرية في نقد العقل العربي (1-8)

منطلقات «الجابري» الفكرية في نقد العقل العربي (1-8)
شاهد.. «في التسعين» يناقش أسباب تألق التحكيم الليبي أفريقياً وضعفه داخلياً

شاهد.. «في التسعين» يناقش أسباب تألق التحكيم الليبي أفريقياً وضعفه داخلياً
التحدي يحرز فوزه الثاني بـ«دورينا» على حساب المروج

التحدي يحرز فوزه الثاني بـ«دورينا» على حساب المروج
موقع كندي: تدهور صحة فتحي البعجة المحتجز لدى الأمن الداخلي في بنغازي

موقع كندي: تدهور صحة فتحي البعجة المحتجز لدى الأمن الداخلي في بنغازي
كاريكاتير خيري - المضاربة بالأسعار

كاريكاتير خيري - المضاربة بالأسعار
حضور غامض يثير جدلاً.. هل تطفّلت النيجر على قمة برازافيل بشأن ليبيا؟

حضور غامض يثير جدلاً.. هل تطفّلت النيجر على قمة برازافيل بشأن ليبيا؟
ظاهرة «إل نينيو» تهدد مدغشقر بالجوع والجفاف

ظاهرة «إل نينيو» تهدد مدغشقر بالجوع والجفاف
ليبي يفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية للقرآن الكريم بمصر

ليبي يفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية للقرآن الكريم بمصر
ليبي يتوّج بالمركز الأول في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم

ليبي يتوّج بالمركز الأول في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم
نقابة «الليبية للخدمات الأرضية» ترفض قرار الدبيبة نقل تبعية الشركة لـ«الخصخصة»

نقابة «الليبية للخدمات الأرضية» ترفض قرار الدبيبة نقل تبعية الشركة لـ«الخصخصة»
ساحل العاج تطيح الكونغو الديمقراطية وتلحق بنيجيريا إلى نهائي أمم أفريقيا

ساحل العاج تطيح الكونغو الديمقراطية وتلحق بنيجيريا إلى نهائي أمم أفريقيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن تحذّر من «كارثة» حال بدء العدوان على رفح
واشنطن تحذّر من «كارثة» حال بدء العدوان على رفح
رئيس مجلس النواب الأميركي: بايدن «ليس أهلاً» لتولي الرئاسة
رئيس مجلس النواب الأميركي: بايدن «ليس أهلاً» لتولي الرئاسة
إطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان على «إسرائيل»
إطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان على «إسرائيل»
بايدن: الرد العسكري الإسرائيلي في غزة مفرط
بايدن: الرد العسكري الإسرائيلي في غزة مفرط
الجيش الروسي يعلن اعتراض 19 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل
الجيش الروسي يعلن اعتراض 19 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سابقة تاريخية..محكمة بريطانية تنتصر لأستاذ جامعي: المعتقدات المعادية للصهيونية محمية في مكان العمل
سابقة تاريخية..محكمة بريطانية تنتصر لأستاذ جامعي: المعتقدات ......
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب إسرائيل لأشهر
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ......
زيلنسكي: الضربات الروسية أوقعت 18 قتيلا في أوكرانيا الثلاثاء
زيلنسكي: الضربات الروسية أوقعت 18 قتيلا في أوكرانيا الثلاثاء...
فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط
فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط...
هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع تعويض بقيمة 83 مليون دولار في قضية تشهير
هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع تعويض بقيمة 83 مليون دولار في ......
المزيد
قتيلان في اعتداء الشرطة الهندية على محتجين مسلمين بعد هدم مسجد ومدرسة في شمال البلاد (القصة الكاملة)
قتيلان في اعتداء الشرطة الهندية على محتجين مسلمين بعد هدم ......
«الكرملين»: استبدال قائد الجيش الأوكراني لن يغيّر مسار الحرب
«الكرملين»: استبدال قائد الجيش الأوكراني لن يغيّر مسار الحرب...
قتيلان وعشرات الجرحى في مواجهات بعد هدم مدرسة إسلامية ومصلى بالهند
قتيلان وعشرات الجرحى في مواجهات بعد هدم مدرسة إسلامية ومصلى ......
الجيش الروسي يعلن اعتراض 19 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل
الجيش الروسي يعلن اعتراض 19 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال ......
بايدن: الرد العسكري الإسرائيلي في غزة مفرط
بايدن: الرد العسكري الإسرائيلي في غزة مفرط...
المزيد