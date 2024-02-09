بايدن: الرد العسكري الإسرائيلي في غزة مفرط

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مساء الخميس أنّ الردّ العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة كان «مفرطا».

وقال بايدن ردّاً على سؤال بشأن الوضع في غزة «أعتقد، كما تعلمون، أنّ الردّ في قطاع غزة، كان مفرطاً»، حسب وكالة «فرانس برس».

ذاكرتي جيدة

وأكّد بايدن بنبرة ملؤها الغضب أنّه لا يعاني مشاكل في الذاكرة، وذلك بعيد صدور تقرير أعدّه مدّع خاص ووصف فيه سيّد البيت الأبيض بأنّه «رجل مسنّ ذاكرته ضعيفة».

وقال الرئيس الثمانيني أمام الصحفيين في البيت الأبيض «حسناً، أنا رجل مسنّ وأعرف ما أفعله. لا أعاني مشاكل في الذاكرة»، مندداً بشدّة بما أورده المحقّق في تقريره من أنّه نسي تاريخ وفاة ابنه بو بايدن.