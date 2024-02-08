العراق يستأنف المحادثات مع واشنطن الأحد لمناقشة مستقبل التحالف الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

تستأنف العراق يوم الأحد المحادثات مع الولايات المتحدة بهدف مناقشة مستقبل مهمة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» في البلاد، وذلك غداة ضربة أميركية في بغداد أسفرت عن مقتل قيادي في كتائب حزب الله، الفصيل المرتبط بإيران، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول في بيان إن «اللجنة الثنائية العسكرية الفنية العليا بين العراق والولايات المتحدة تستأنف أعمالها الأحد المقبل الموافق 11 فبراير 2024»، وذلك بهدف «مناقشة وجدولة إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق».

- بغداد: التحالف الدولي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق

وفي وقت سابق اليوم، اتهمت بغداد، التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» الذي تقوده واشنطن، بأنه تحول إلى «عامل عدم استقرار للعراق» غداة ضربة أميركية أدت إلى مقتل قيادي في فصيل موالٍ لإيران.

وقال رسول وهو الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان إن «هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي قت مضى، إلى إنهاء مهمة هذا التحالف الذي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق ويهدد بجر العراق إلى دائرة الصراع» الإقليمي، بعد ضربات شنتها واشنطن على الأراضي العراقية ضد فصائل موالية لإيران، وفق وكالة «فرانس برس».