القوات الروسية تقتحم مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا بأعداد «كبيرة جدا»

القاهرة - بوابة الوسط

تهاجم القوات الروسية التي عملت منذ أشهر على محاصرة أفدييفكا في شرق أوكرانيا المدينة «بأعداد كبيرة جدا» وفق ما أعلن رئيس بلديتها اليوم الخميس.



وقال فيتالي باراباخ عبر التليفزيون «العدو يضغط علينا من كل الجهات، لا يعرف أي جزء من مدينتنا الهدوء. إنهم يهاجمون بأعداد كبيرة جدا»، وفق وكالة فرانس برس.

أوكرانيا تدعو الدول الغربية إلى تزويدها بأسلحة وذخائر

جاء ذلك بعد يوم واحد من دعوة أوكرانيا الدول الغربية إلى تزويدها بأسلحة وذخائر تحتاج إليها بشدة بعد هجوم روسي جوي "كبير" تسبّب بمقتل خمسة أشخاص على الأقل.

استهدفت الضربات الروسية خصوصاً العاصمة كييف حيث سقط حطام صاروخ على مبنى سكني، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعين آخرين. تزامناً ذكّر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الأربعاء حلفاء بلاده بوعودهم. واعتبر أن وضع تجديد التمويل الأميركي لكييف «مربك» فيما يقاوم النواب الجمهوريون إقرار حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.



إلى ذلك حضّت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الأربعاء على اتّخاذ «خطوات عاجلة» لزيادة إيصال القذائف المدفعية التي تشدد كييف على حاجتها إليها للدفاع عن خط الجبهة في مواجهة روسيا. وطلب كوليبا من الاتحاد الأوروبي التوقيع على «عقود طويلة الأمد» مع شركات أوكرانية دفاعية، و«إعادة توجيه العقود الحالية لتسليم قذائف إلى أوكرانيا» و"زيادة واردات الذخيرة من بلدان أخرى».