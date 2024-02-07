هولندا تتهم الصين بـ«التجسس».. والأخيرة تنفي

القاهرة - بوابة الوسط

نددت بكين، الأربعاء، باتهام الحكومة الهولندية مقرصنين صينيين بالقيام بحملة تجسس ضد هولندا، معتبرة ذلك «مزاعم باطلة».

وأعلنت الاستخبارات العسكرية الهولندية وجهاز الأمن في بيان، اكتشاف برمجية خبيثة زرعت في شبكة كمبيوتر يستخدمها جيشها محملة مسؤولية ذلك إلى جهة حكومية صينية، وفق وكالة «فرانس برس».

وردا على ذلك، قالت السفارة الصينية في لاهاي إن بكين «دائما ما تعارض بشدة وتتصدى للهجمات السيبرانية بكل أشكالها طبقا للقانون»، وأضافت في بيان: «لن نسمح لأي بلد أو شخص يستخدم بنى تحتية صينية بالانخراط في مثل تلك النشاطات غير القانونية».

وتابع البيان أن «الصين تعارض أي تكهنات خبيثة واتهامات باطلة»، معتبرة الأمن السيبراني «تحديا مشتركا لكل الدول».

واشنطن: بيكين تمثل خطر التجسس الأوسع نشاطا

وقالت الاستخبارات الهولندية إن البرمجية الخبيثة استغلت ضعفا في الأنظمة التي قامت شركة «فورتينت» للأمن السيبراني بتزويدها. وعثر على البرمجية في شبكة تقوم بأعمال بحث وتطوير غير سرية، وفق أجهزة الاستخبارات.

واعتبرت الولايات المتحدة أن الصين تمثل «خطر التجسس الإلكتروني الأوسع والأكثر نشاطا واستمرارا» لحكومتها وقطاعها الخاص.

والشهر الماضي، قالت واشنطن إنها فككت شبكة قرصنة مقرها الصين تعرف باسم «فولت تايفون»، واتهمتها باختراق شبكات بنى تحتية أميركية حساسة بهدف تعطيلها في حال نزاع. ورفضت بكين الاتهامات باعتبارها «باطلة»، مشيرة إلى ما قالت إنه تاريخ للولايات المتحدة من التجسس السيبراني.