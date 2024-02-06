بلينكن: ولي العهد السعودي ربط «التطبيع» مع إسرائيل بإنهاء الحرب في غزة وإقامة دولة فلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد اهتمامه بإقامة علاقات مع إسرائيل لكنه يريد وضع حد لحرب غزة ومسار نحو دولة فلسطينية.

وصرح بلينكن أمام صحفيين في الدوحة غداة اجتماع مع الأمير محمد بن سلمان في الرياض «فيما يتعلق تحديدًا بالتطبيع، كرر ولي العهد اهتمام السعودية البالغ في السعي نحو تحقيق ذلك»، مضيفًا «لكنه أوضح أيضًا ما قاله لي من قبل، وهو أنه من أجل القيام بذلك، لا بد من أمرين، إنهاء النزاع في غزة ومسار واضح وموثوق ومحدد زمنيًا لإقامة دولة فلسطينية»، بحسب «فرانس برس».

بلينكن: على الحكومة الإسرائيلية التحرك نحو حل الدولتين

في رحلته الأخيرة إلى المنطقة، شدَّد بلينكن على أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرارات «صعبة» و«التحرك نحو حل الدولتين إذا كانت تريد تحقيق التطبيع مع المملكة العربية السعودية وتريد دعم جيرانها العرب من أجل الأمن وإعادة الإعمار في غزة».

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ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرارًا وتكرارًا فكرة الدولة الفلسطينية. وقال أيضًا إن الحرب في غزة ستستمر لأشهر طويلة. وفي مؤتمر صحفي في الدوحة، الثلاثاء، أكد بلينكن مرة أخرى أنه «فيما يتعلق بالتعامل مع بعض التحديات الأمنية الأكثر عمقًا التي واجهتها إسرائيل منذ سنوات، فإنها ستكون في وضع أقوى بكثير كجزء من منطقة موحدة للتعامل معها»، بحسب «سي إن إن عربي».

وقال بلينكن: «لكن مرة أخرى، هذه هي القرارات التي يجب اتخاذها. لا شيء منها سهلًا. سنواصل الجهود لإعداد جميع الخطوات الدبلوماسية اللازمة حتى نتمكن من السير على هذا الطريق إذا كان هذا هو المسار الذي يختاره الجميع».