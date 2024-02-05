الاتحاد الأوروبي: وقف تمويل الأونروا يهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأحد إن وقف التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سيعرض حياة مئات الآلاف للخطر.

وجاءت التصريحات وسط مزاعم عن ضلوع بعض موظفي الوكالة في هجوم طوفان الأقصى الذي ينته المقاومة الفلسطينية على الاحتلال في السابع من أكتوبر.

قال بوريل في منشور على مدونة «وقف تمويل الأونروا سيكون (إجراء) غير مناسب وخطيرا»، وفق وكالة رويترز.

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مقاطعة غربية لـ «أونروا»

وأوقفت عدة دول، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا، تمويلها مؤقتا للأونروا التي فصلت عددا من موظفيها المقدر عددهم بالآلاف بعد أن أجرت تحقيقا معهم.

وقالت الأونروا يوم الخميس إنها ستضطر على الأرجح لوقف عملياتها في الشرق الأوسط، وليس فقط في غزة، بحلول نهاية فبراير شباط الجاري إذا ظل تمويلها معلقا.