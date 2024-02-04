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ملخص لعدد ونوعية العمليات.. «حزب الله»: تنفيذ 961 عملية عسكرية خلال 120 يومًا من الحرب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 08:38 مساء
ملخص لعدد ونوعية العمليات.. «حزب الله»: تنفيذ 961 عملية عسكرية خلال 120 يومًا من الحرب
راية حزب الله اللبناني. (الإنترنت)
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أعلن حزب الله، مساء الأحد، استشهاد اثنين من مقاتليه، ومهاجمة 5 مواقع وتجمعات للاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، ونشر الإعلام الحربي للحزب ملخصًا لعدد ونوعية عمليات «المقاومة الإسلامية» في لبنان ضد مواقع وثكنات وتجمعات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

وقال الحزب إن المقاومة الإسلامية استهدفت موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة. وأكد في بلاغٍ عسكري استهداف موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

استهداف مبنيين ‏في مستعمرة المنارة 
كما أعلن مهاجمة ‏تجمع لجنود الاحتلال جنوب موقع العباد بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، وقال إن ‏المقاومة الإسلامية استهدفت مبنيين ‏في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة فأصابتهما إصابة مباشرة.‏ كما هاجمت ‏موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏ ‏

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وشدد على أن هذه العمليات تأتي «دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد» في قطاع غزة وإسنادًا «لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة»، وردًا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القرى والمنازل المدنية وآخرها في بليدا وميس الجبل.

حصيلة عمليات حزب الله 
وفي سياق متصل، أعلن الحزب اليوم الأحد، تنفيد 961 عملية عسكرية خلال 120 يومًا من الحرب، وبحسب الإعلام الحربي، فقد بلغ معدل عمليات المقاومة في اليوم الواحد 8 عمليات، وبلغ أكثر عدد عمليات في اليوم الواحد 26 عملية، فيما أقل عدد عمليات في اليوم الواحد كان عمليتين.

وفيما يخص المواقع الحدودية التي استهدفتها المقاومة، فكانت 22 مستوطنة 72 مرة، و45 موقعًا حدوديًا 670 مرة، و19 موقعًا خلفيًا 61 مرة، و53 نقطة حدودية 122 مرة.

أما عن الإخلاء داخل جبهة العدو، فبلغ شعاع المنطقة المخلاة 5 كيلومترات، فيما بلغ عدد المستوطنات المخلاة المعلن عنها 43. وإلى جانب ذلك، بلغ عدد المستوطنين النازحين المعلن عنه 81 ألفًا، فيما عدد النازحين الفعلي هو 230 ألف مستوطن.

ملخص لعدد ونوعية العمليات.. «حزب الله»: تنفيذ 961 عملية عسكرية خلال 120 يومًا من الحرب
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