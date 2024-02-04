مصرع ضابطين بعد تحطم هليكوبتر تابعة للشرطة في جنوب تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إن طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة تحطمت في جنوب البلاد في ساعة متأخرة من مساء السبت، مما أسفر عن مصرع ضابطي شرطة وإصابة شخص.

وقال قايا، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، إن الهليكوبتر المسجلة في قائمة المديرية العامة لإدارة الطيران الأمني، أقلعت من مطار هاتاي وكانت متجهة إلى مطار غازي عنتاب وفُقد الاتصال بها عند الساعة 10:29 مساء (1949 بتوقيت جرينتش).

الهليكوبتر سقطت بالقرب من قرية كارتال

وأضاف أن الهليكوبتر سقطت بالقرب من قرية كارتال في منطقة نورداجي بغازي عنتاب، دون الإدلاء بتعليق حول سبب الحادث.

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وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه في بيان، إن الشخص المصاب، هو فني، يتلقى العلاج حاليا في المستشفى، وفق وكالة «رويترز».