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51 قتيلًا في حرائق غابات تجتاح تشيلي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 10:53 صباحا
51 قتيلًا في حرائق غابات تجتاح تشيلي
لقطة جوية لحريق على تلال مدينة بينيا ديل مار في تشيلي، 3 فبراير 2024. (أ ف ب)
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قُتل 51 شخصًا على الأقلّ في حرائق غابات تجتاح وسط تشيلي وجنوبها مع احتمال أن ترتفع هذه الحصيلة الأحد، في أسوأ مأساة تشهدها البلاد خلال العقد الأخير.

وقال المتقاعد لويس بيال (69 عامًا)، وهو يبكي أمام أنقاض منزله في حيّ فيلا إندبندنسيا على تلال بالبارايسو، حيث عُثِر على 19 ضحية «في غضون دقيقة، فقدنا كل شيء»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتتوسع رقعة الحرائق في منطقة بالبارايسو السياحية، حيث يقع منتجع بينيا ديل مار الساحلي الشهير.

ولا تزال حصيلة الضحايا ترتفع إذ تحدثت السلطات في بادئ الأمر عن تسجيل 45 قتيلًا، ثمّ أشار المسؤول في وزارة الداخلية مانويل مونسالبي السبت إلى «وفاة ستة آخرين في مراكز طبية».

وبقيت روسانا أبيندانيو (63 عامًا) خائفة على زوجها لساعات إذ كان نائمًا بمفرده في منزلهما، في حيّ إل أوليبار في بينيا ديل مار، وتقول «كان الأمر مروعًا لأنني لم أكن قادرة على العودة» إلى منزلي، مضيفة «حين وصلت النيران كان زوجي نائمًا وبدأ يشعر بلهيب النار ثم تمكّن من الفرار»، مضيفة «خسرنا كل شيء».

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تضررت أو دُمّرت بين ثلاثة آلاف وستة آلاف منازل في حرائق الغابات هذه وهي الأكثر دموية في العقد الأخير، وفق مونسالبي.

وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها، إن النيران أتت على نحو 43 ألف هكتار السبت، خصوصا عند ساحل المحيط الهادئ.

«كارثة غير مسبوقة»
وقال الرئيس التشيلي غابريال بوريتش من قصره الرئاسي لا مونيدا في سانتياغو بعد تحليقه بمروحية فوق المنطقة المتضررة «نعلم أن (أعداد الضحايا) سترتفع».

وقالت ماكارينا ريبامونتي رئيسة بلدية بينيا ديل مار، الواقعة على بُعد نحو مئة كيلومتر إلى غرب سانتياغو «إنها كارثة غير مسبوقة، ولم تشهد منطقة بالبارايسو أبدا وضعا بهذا الحجم».

سحابة من الدخان الأسود غطت الشوارع
وأشار صحفيون في «فرانس برس»، إلى أن رياحا عنيفة أدت إلى تأجيج النيران، لافتين إلى أن سحابة من الدخان الأسود غطت الشوارع.

وفرضت السلطات حظرا للتجول ليلا اعتبارا من التاسعة 21,00 (00,00 ت غ)، لتسهيل إمداد فرق الطوارئ بالوقود.

وأطلِقت دعوات جديدة للإخلاء، دون أن يكون ممكنا معرفة عدد السكان الذين بقوا في منازلهم.

وبحلول ساعات الصباح الأولى الأحد، كان لا يزال هناك 30 حريقًا نشطًا من بين 92 حريقًا.

الوضع «كان جحيما.. لقد أمطرت رمادا»
وعلى تلال بالبارايسو، حيث تمتلئ الشوارع بمئات السيارات المتفحمة، تمكن الآلاف من تفقّد منازلهم المدمرة صباح السبت.

ويقول رودريغو بولغار، وهو سائق فقد منزله في إل أوليبار لـ«فرانس برس»، إن الوضع «كان جحيما، انفجارات.. حاولت مساعدة جاري على إطفاء سيارته، وبدأ منزلي يحترق من الخلف. لقد أمطرت رمادا».

ويكافح عناصر الإطفاء بلا كلل منذ الجمعة لإخماد عشرات من بؤر الحرائق في مناطق بالبارايسو وأوهيغينز في الوسط، وكذلك في مولي وبيوبيو ولا أراوكانيا ولوس لاغوس في الجنوب.

وأعلنت وزيرة الداخلية أن «الأولوية هي الحرائق في منطقة بالبارايسو، نظرا إلى قربها من المناطق الحضرية».

- 19 قتيلا وتدمير 43 ألف هكتار في حرائق غابات تشيلي

وتقع هذه المناطق على بُعد يُراوح بين 80 و120 كلم إلى شمال غرب سانتياغو، وهي غنية بصناعة النبيذ والزراعة والغابات، وتشهد تدفقا للسياح في هذه الفترة بسبب قربها من المحيط الهادئ.

وأعلن الرئيس بوريتش حال الطوارئ الجمعة بغية «توفير كل الوسائل اللازمة» في مواجهة تطور الحرائق. وتمت تعبئة 14 سفينة وخمس مروحيات لمكافحة النيران.

ومنذ الأربعاء، قاربت الحرارة على معدل 40 درجة في وسط تشيلي والعاصمة سانتياغو.

وترجع الحرائق إلى موجة حر صيفية وجفاف يؤثران على الجزء الجنوبي من أميركا الجنوبية بسبب ظاهرة إل نينيو الجوية، وسط تحذيرات العلماء من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يزيد من مخاطر الكوارث الطبيعية مثل الحرارة الشديدة والحرائق.

وبينما تواجه تشيلي وكولومبيا ارتفاعا في درجات الحرارة، تهدد موجة الحر باجتياح الأرجنتين وباراغواي والبرازيل في الأيام المقبلة.

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