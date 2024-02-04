الرئيس المكسيكي يطلب من نظيره الأميركي رفع العقوبات المفروضة على كوبا وفنزويلا

القاهرة - بوابة الوسط

طلب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم السبت، من نظيره الأميركي جو بايدن رفع العقوبات التجارية المفروضة على فنزويلا وكوبا.

وحثّ لوبيز أوبرادور، الرئيس الأميركي، في اتصال هاتفي على «تعليق العقوبات ضدّ فنزويلا ورفع الحصار المفروض على كوبا»، من أجل الحدّ من تدفق المهاجرين من البلدين، حسبما أفادت الرئاسة المكسيكية في بيان.

وقال الرئيس المكسيكي اليساري لبايدن بحسب البيان «كلّ قانون يتم تبنيه في هذا الإطار ويتجاهل أسباب ظاهرة الهجرة ولا يعالجها محكوم عليه بالبقاء حبرًا على ورق»، بحسب وكالة «فرانس برس».

من جهته، قال البيت الأبيض إن الطرفَين اتفقا على «مواصلة شراكتهما المثمرة» في مواجهة تحديات الهجرة.

«مجموعة الإصلاحات الأكثر قسوة»

يأتي هذا الاتصال في مرحلة حاسمة، يُتوقع الإعلان خلالها عن اتفاق تفاوضت عليه مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديموقراطيين، ومن شأنه أن يشدّد سياسة الهجرة في الولايات المتحدة.

وبانتظار معرفة ما إذا كان الكونغرس سيقرّ النصّ، قال بايدن إن هذا الاتفاق يشكّل «مجموعة الإصلاحات الأكثر قسوة» في تاريخ الولايات المتحدة، وسيسمح بـ«إغلاق الحدود» مع المكسيك «عندما تشهد سيلًا» من المهاجرين.

ولا تزال تفاصيل الاتفاق غير معروفة لكن يُرجّح أنه سيشدّد سياسة الهجرة واللجوء.

ويشترط الجمهوريون تشديد سياسة الهجرة مقابل الإفراج عن ميزانية إضافية بقيمة تقارب مئة مليار دولار لتلبية حاجات ملحة، في طليعتها تأمين إمدادات لأوكرانيا ومساعدة لكيان الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز الحدود مع المكسيك.

- «اتفاقات مهمة» بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن الهجرة

والسبت، قُتل 11 شخصًا؛ بينهم تسعة مهاجرين كوبيين، في حادث تصادم بين شاحنة صغيرة ودراجة نارية وشاحنة كبيرة على طريق في غرب غواتيمالا.

وقال معهد غواتيمالا الحكومي للهجرة في بيان إن المهاجرين الكوبيين «كانوا يعبرون أراضي غواتيمالا وفي طريقهم إلى الولايات المتحدة».

وتتشارك المكسيك مع الولايات المتحدة حدودًا يزيد طولها عن ثلاثة آلاف كيلومتر، وتُعدّ هذه الدولة بلد عبور واحتجاز لمهاجرين يأتي معظمهم من دول أميركا الوسطى التي تعاني من العنف والفقر (هندوراس وغواتيمالا والسلفادور)، ومن منطقة بحر الكاريبي (هايتي وكوبا) أو من فنزويلا، ويواجهون قيودا تفرضها الولايات المتحدة.