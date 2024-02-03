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البيت الأبيض: أبلغنا العراق مسبقا بشن ضربات انتقامية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 فبراير 2024, 08:24 صباحا
البيت الأبيض: أبلغنا العراق مسبقا بشن ضربات انتقامية
البيت الأبيض. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة العراقية قبل تنفيذ ضربات انتقامية ضد أهداف مرتبطة بإيران، في حين نددت بغداد بالغارات الجوية باعتبارها «انتهاكا» لسيادتها. 

وأوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحافة جون كيربي «لقد أبلغنا الحكومة العراقية» بذلك مسبقا، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ضربات أميركية ورفض عراقي
وفي وقت سابق، أعلن ناطق باسم البيت الأبيض «نجاح» الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة في العراق وسورية ضدّ مقاتلين موالين لإيران؛ ردًا على مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين الأحد الماضي في الأردن.

وقال إن المقاتلات الأميركيّة المُشاركة في هذه العملية استهدفت في المجموع 85 هدفا في سبعة مواقع مختلفة (3 في العراق و4 في سورية)، وأطلقت أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه في نحو ثلاثين دقيقة. وأضاف في تصريحات نقلتها الوكالة الفرنسية أن المُقاتلات «غادرت الآن المناطق المُستهدفة، وفق الجيش الأميركي».

بدوره، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول رفض بلاده للضربات الأميركية على مواقع في بلاده، مؤكدا أنها تخترق السيادة العراقية.

وأشار في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت إلى تعرض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل الطائرات الأميركية.

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