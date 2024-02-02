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استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 فبراير 2024, 04:30 مساء
استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على غزة
مظاهرة مناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، 1 فبراير 2024. (أسوشيتد برس)
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أظهر استطلاع رأي مشترك، أجرته وكالة «أسوشيتد برس» والمركز الوطني لأبحاث الرأي «NORC Center»، أن نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود كثيرًا في حربها على قطاع غزة. وترجع هذه النتيجة أساسًا إلى تنامي الرفض بين الجمهوريين والمستقلين. 

ويبرز الاستطلاع أن «الدعم لإسرائيل وتعامل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع الوضع يتراجعان في جميع المجالات»، إذ يوافق 31% من الأميركيين البالغين على تعامل الرئيس مع الحرب، بما في ذلك 46% فقط من الديمقراطيين، وفق وكالة «أسوشيتد برس».

ويرى 33% من الجمهوريين أن الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني «قد ذهبت إلى أبعد من اللازم» مقارنة بـ18% في نوفمبر، وهو نفس رأي 52% من المستقلين مقارنة بـ39%، و62% من الديمقراطيين، وهي الأغلبية نفسها تقريبًا التي كانت في نوفمبر.

«الحرب الإسرائيلية تجاوزت الحدود»
ووجد الاستطلاع أن 50% من الأميركيين البالغين يعتقدون أن الحرب الإسرائيلية «قد تجاوزت ما ينبغي أن يكون»، وذلك مقارنة بـ40% في استطلاع «AP-NORC» الذي أجري في نوفمبر.

وأجري الاستطلاع الجديد في الفترة من 25 إلى 28 يناير بالتزامن مع مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن، وهي حالات الوفاة الأولى منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وشمل الاستطلاع 1152 شخصًا بالغًا باستخدام عينة مأخوذة من لوحة «AmeriSpeak» القائمة على الاحتمالات التابعة للمركز الوطني لبحوث الرأي (NORC)، والمصممة لتمثيل سكان الولايات المتحدة، ويبلغ هامش الخطأ في أخذ العينات لجميع المستجيبين زائد أو ناقص 4.0 نقاط مئوية.

كتل ديمقراطية رئيسية «غير راضية» عن تعامل بايدن
وتتضمن نتائج الاستطلاع الجديد مزيد الأخبار المثيرة للقلق بالنسبة لبايدن عندما يتعلق الأمر بالدعم من حزبه السياسي، حيث تتزايد خطوط الانقسام في قاعدته الديمقراطية، مع وجود بعض الكتل الديمقراطية الرئيسية «غير الراضية» عن تعامله مع الحرب.

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فبينما 6 من كل 10 ديمقراطيين من غير البيض «لا يوافقون على الطريقة التي يتعامل بها بايدن»، يوافق نحو نصف الديمقراطيين البيض. ويشار إلى أن نحو 7 من كل 10 ديمقراطيين تحت سن 45 «لا يوافقون» على تعامل بايدن، وهذا عكس موقف الديمقراطيين الأكبر سنا، الذين يوافق 6 من كل 10 منهم على تعامل الرئيس.

ويقول نحو 7 من كل 10 من الديمقراطيين الذين لا يوافقون على تعامل بايدن مع الحرب إنه من المهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة «المساعدة في التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار».

خوف من اتساع رقعة الصراع
ويظهر الاستطلاع أيضًا أن نحو نصف البالغين الأميركيين يشعرون بقلق بالغ أو شديد من أن الحرب الإسرائيلية على غزة ستؤدي إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.

ويشير الاستطلاع إلى أن نحو النصف سمعوا «الكثير أو البعض» عن الغارات الجوية التي شنتها القوات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين في اليمن. ويوافق نحو 4 من كل 10 بالغين أميركيين على هذه الغارات، بما في ذلك نحو 6 من كل 10 ممن يقولون إنهم سمعوا الكثير أو البعض عنها. ويقول نحو 4 من كل 10 إنهم «لا يوافقون ولا يرفضون»، ونحو 1 من كل 10 «لا يوافقون».

وتتضمن نتائج الاستطلاع أن 35% من البالغين الأميركيين «يصفون إسرائيل الآن بأنها حليف يشارك الولايات المتحدة في المصالح والقيم». وتراجعت تلك النسبة مقارنة مع وجهات النظر التي كانت سائدة قبل السابع من أكتوبر بعد زيادة قصيرة في نوفمبر إلى 44%.

«واشنطن لا تدعم الفلسطينيين بما فيه الكفاية»
وحسب الاستطلاع، فإن 36% من البالغين الأميركيين يرون أن «الولايات المتحدة لا تدعم الفلسطينيين بما فيه الكفاية»، بزيادة طفيفة عن 31% في ديسمبر.

ويرى 6 من كل 10 أن «استعادة الرهائن الذين تحتجزهم حماس أولوية أميركية مهمة»، لكن نحو 3 من كل 10 فقط يقولون «إنه من المهم للغاية تقديم المساعدة للجيش الإسرائيلي». بينما تؤيد نسبة مماثلة من البالغين الأميركيين التفاوض على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

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