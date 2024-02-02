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«رويترز»: تركيا تعتقل 7 أشخاص على صلة بـ «الموساد»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 فبراير 2024, 03:48 مساء
«رويترز»: تركيا تعتقل 7 أشخاص على صلة بـ «الموساد»
عناصر من الشرطة التركية. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال مسؤول أمني تركي الجمعة، إن السلطات اعتقلت سبعة أشخاص يشتبه في بيعهم معلومات لجهاز المخابرات «الإسرائيلي» (الموساد) تتعلق بتتبع ومراقبة أهداف محلية.

وحذرت تركيا سابقا كيان الاحتلال الإسرائيلي من «عواقب وخيمة» إذا حاولت مطاردة أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذين يعيشون خارج الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في تركيا، بحسب وكالة «رويترز».

وقال المسؤول الأمني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الشرطة التركية وجهاز المخابرات الوطنية، نفذا عمليات مشتركة في إسطنبول وإزمير في إطار تحقيق يجريه مكتب المدعي العام في إسطنبول.

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وتأتي العمليات الأخيرة بعد شهر من سلسلة من الاعتقالات لمشتبه بأنهم على صلة بالموساد في تركيا.

«مراقبة الأهداف وتصويرها»
وذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) الجمعة، أن المخابرات توصلت إلى أن الموساد يستخدم محققين خاصين لمتابعة أهدافه.

وقالت «تي.آر.تي»، نقلا عن مصادر أمنية لم تسمها، إنه يعتقد أن المشتبه بهم سعوا إلى مراقبة الأهداف وتصويرها ووضع أجهزة تعقب عليهم والحصول على معلومات أخرى للموساد.

ولم تصدر أنقرة أي بيان رسمي بشأن الاعتقالات.

وقال مسؤول تركي كبير الشهر الماضي إن السلطات اعتقلت 34 شخصا يشتبه في ارتباطهم بالموساد واستهداف الفلسطينيين الذين يعيشون في تركيا.

يأتي ذلك فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي خلف حتى الآن، أكثر من 27 ألف شهيد، وعشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين.

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