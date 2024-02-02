فلسطينيون أميركيون يرفضون دعوة للقاء بلينكن

القاهرة - بوابة الوسط

رفض بعض الأميركيين من أصل فلسطيني، دعوة للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن أمس الخميس، بسبب استيائهم من سياسة واشنطن تجاه الصراع والأزمة في غزة.

وقالت مجموعة من أعضاء الجالية الأميركية الفلسطينية، في بيان، «اجتماع من هذا النوع في هذا الوقت أمر مهين وهزلي»، مضيفة أنهم يمثلون غالبية المدعوين، بحسب وكالة «رويترز».

ويحتج العرب والفلسطينيون والمسلمون في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ناشطين مناهضين للحرب، على السياسة الأميركية ودعم واشنطن غير المحدود للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المستمر على قطاع غزة، والذي خلف نحو 27 ألف شهيد حتى الآن، أي أكثر من 1% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت المجموعة الفلسطينية الأميركية أمس الخميس، «هما (بلينكن والرئيس جو بايدن) يظهران لنا كل يوم من حياتهم مهمة بالنسبة لهما ومن حياتهم يمكن التخلص منها. لن نحضر هذا الاجتماع الذي لا يعد سوى إجراء روتيني»، مضيفة أنها تعد واشنطن متواطئة في الأفعال الإسرائيلية.

احتجاجات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

ودفعت الأزمة الإنسانية في غزة السكان إلى حافة المجاعة. ودعت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وهو ما عارضته الولايات المتحدة.

وذكر ناطق باسم الخارجية الأمريكية أمس الخميس، أن بلينكن اجتمع مع «عدد من قادة» الجالية الأميركية الفلسطينية، دون ذكر عدد الحاضرين.

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وتشهد الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة احتجاجات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة. وخرجت مظاهرات بالقرب من مطارات وجسور في مدينة نيويورك ولوس أنجلوس، فضلا عن وقفات احتجاجية خارج البيت الأبيض ومسيرات في واشنطن.

كما قاطع المتظاهرون بايدن أثناء إلقائه خطابات ونظموا احتجاجات خلال فعاليات حملته الانتخابية، بما في ذلك في ميشيغان أمس الخميس.