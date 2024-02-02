قتيلان و222 جريحا جراء حريق هائل في كينيا

القاهرة - بوابة الوسط

قتل شخصان على الأقل وأصيب 222 بجروح جراء حريق هائل نتج عن انفجار غاز ليل الخميس الجمعة في العاصمة الكينية نيروبي، على ما أعلن الناطق باسم الحكومة إسحق مايغا موورا، الجمعة.

وقال «موورا»، عبر منصة «إكس»، إن «شاحنة محملة بالغاز انفجرت، مثيرة كرة نار هائلة انتشرت بسرعة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح أن الحريق «ألحق أضرارا بعدد من السيارات والأملاك التجارية، بينها العديد من الشركات المتوسطة والصغرى. للأسف، اشتعلت النيران أيضا في منازل سكنية في الحي وكان العديد من السكان لا يزالون في الداخل لأنها كانت ساعة متأخرة من الليل».

استمرار تصاعد أعمدة الدخان

وتابع أن شخصين «توفيا فيما كانا يتلقيان العلاج في مستشفى نيروبي»، كما «أصيب 222 آخرون في الحريق ونقلوا بصورة عاجلة إلى مستشفيات مختلفة».

وكان الصليب الأحمر الكيني أفاد في وقت سابق عن حوالى 300 جريح، دون ذكر قتلى.

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وكان العديد من عناصر الإطفاء يواصلون العمل قرابة الساعة 7:00 (4:00 ت غ) لمحاولة السيطرة على الحريق، على ما أفاد صحفي في «فرانس برس».

ولا تزال أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من الموقع.

احتراق العديد من المساكن والآليات

واندلع الحريق قرابة منتصف الليل بالتوقيت المحلي في منطقة إمباكاسي، وأظهرت مشاهد بثها موقع «سيتيزن» الإعلامي كرة هائلة من النار بالقرب من عدة مساكن.

وأفاد الوكالة الفرنسية عن احتراق العديد من المساكن والآليات.

وروى جيمس نغوغي المقيم قبالة موقع اندلاع الحريق قائلا «كنا في المنزل وسمعنا انفجارا هائلا»، مضيفا «اهتزّ المبنى بعنف، تهيّأ لنا أنه سينهار. في البداية لم نعرف حتى ما يجري، كان الأمر أشبه بهزة أرضية. لدي متجر على الطريق دمّر بالكامل».

وقضى العديد من سكان المنطقة الليل في الخارج، فيما أقامت الشرطة طوقا أمنيا حول الحريق، بينما كان مئات الأشخاص يعاينون الأضرار ويبحثون عن أغراض شخصية بين الدمار.

وقال الناطق باسم الحكومة «تم تأمين الموقع وأقيم مركز قيادة في المكان للمساعدة في تنسيق عمليات الإنقاذ وجهود التدخل الأخرى».