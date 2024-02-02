قاض فيدرالي يرفض دعوى تلزم بايدن بالضغط على «إسرائيل» لوقف قصف غزة

القاهرة - بوابة الوسط

رفض قاضي محكمة جزئية في ولاية كاليفورنيا الأميركية دعوى تلزم إدارة الرئيس جو بايدن بالضغط على «إسرائيل» لوقف قصف قطاع غزة.

واستمع وايت لشهادة الجمعة الماضي بمحكمة اتحادية في أوكلاند بالدعوى القضائية غير العادية التي جرى رفعها في نوفمبر نيابة عن منظمات حقوق إنسان فلسطينية وأشخاص كان أفراد عائلاتهم بين أكثر من 26 ألف شخص قتلتهم القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

قاض فيدرالي: «تصرفات إسرائيل قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية»

وبعد رفض الدعوى، قال القاضي «جيفري وايت» إنه «ليس لديه سلطة قضائية للفصل في هذه المسألة»، لكنه وجه انتقادات شديدة للإدارة وقال إن «تصرفات إسرائيل قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية».

وطالبت الدعوى بإصدار أمر يطلب من بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن «الالتزام بواجبهم لمنع، وليس أكثر، الإبادة الجماعية التي تتكشف للشعب الفلسطيني في غزة»، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

ورفض «وايت» إصدار أمر قضائي أولي، ورفض القضية. لكنه انتقد الإدارة، وكتب: «هناك حالات نادرة لا يمكن فيها للمحكمة الوصول إلى النتيجة المفضلة. هذه هي واحدة من تلك الحالات».

وأقرّ بوجهة نظر مقيمي الدعوى وهي أنه «من المعقول أن سلوك إسرائيل يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية»، وناشد البيت الأبيض «دراسة نتائج دعمهم الثابت للحصار العسكري ضد الفلسطينيين في غزة».

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مطالب الدعوى

طلبت الدعوى من المحكمة أن تعلن أن المتهمين انتهكوا واجباتهم في منع الإبادة الجماعية وعدم التواطؤ في ارتكاب الإبادة الجماعية. وسعت إلى إصدار أوامر للرئيس وغيره من المسؤولين الأميركيين بممارسة نفوذهم على «إسرائيل» لوقف قصفها ورفع الحصار عن غزة، والتوقف عن تقديم أو تسهيل مبيعات الأسلحة إلى سلطات الاحتلال.

كما طلبت من المحكمة أن تأمر المتهمين بالتوقف عن عرقلة محاولات المجتمع الدولي الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في ديسمبر الماضي ضد قرار للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

هوية مقيمي الدعوى

وكان من بين المدعين «المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال»، ومقرها رام الله بالضفة الغربية، والفلسطينيون في غزة والولايات المتحدة، بما في ذلك وائل البهاسي، وهو مواطن أميركي من أصل فلسطيني يعيش في سان رامون، على بعد حوالي 30 ميلاً من أوكلاند.

جاءت جلسة الاستماع الأسبوع الماضي في اليوم نفسه الذي وبخت فيه المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة سلوك «إسرائيل» في زمن الحرب، وأمرت حكومة الاحتلال بمنع الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية، لكنها لم تصل إلى حد الأمر بإنهاء الهجوم العسكري.

وتتمتع الفروع السياسية للحكومة الأميركية بسلطة واسعة على السياسة الخارجية، كما تصدت محكمة الاستئناف الأميركية التاسعة لدعوى عائلة الطالبة الجامعية الأميركية راشيل كوري مقاضاة شركة «كاتربيلر» الأميركية لصناعة الجرافات بتهمة مساعدة «إسرائيل» في جرائم حرب. وتعرضت كوري للدهس وقتلت عام 2003 أثناء محاولتها وقف هدم منزل في غزة.

ومع ذلك، فقد لفتت الدعوى القضائية انتباهًا جديدًا لآلاف الأميركيين الفلسطينيين وغيرهم من المدافعين عن وقف إطلاق النار، حيث خرجوا مرارًا وتكرارًا إلى الشوارع مطالبين الولايات المتحدة بالتوقف عن إمداد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة، وطالبوا حكومات المدن والمقاطعات المحلية بتبني قرارات وقف إطلاق النار، على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين المحليين ليس لديهم تأثير يذكر على السياسة الخارجية.

«وايت»: «أصعب قرار قضائي اتخذته على الإطلاق»

وبعد الاستماع لساعات من الشهادة يوم الجمعة، وصف «وايت» القضية المعروضة عليه بأنها «أصعب قرار قضائي اتخذته على الإطلاق»، وفقًا لصحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل».

وذكرت الصحيفة أن المدعية ليلى الحداد، وهي صحفية في ولاية ماريلاند، قالت إنها فقدت ما يقرب من 90 فردًا من عائلتها الكبيرة في الهجمات الإسرائيلية.

وقال الدكتور عمر النجار، وهو أحد المدعين أيضًا، إنه يعمل في مستشفى في مدينة رفح جنوب غزة، حيث يحتاج أكثر من 2000 مريض جديد يوميًا إلى العلاج من إصابات أو أمراض خطيرة، ولكن لا يوجد سوى القليل من الأدوية، حسبما ذكرت الصحيفة.