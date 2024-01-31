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إصابة سفينة تجارية بصاروخ قبالة سواحل اليمن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 يناير 2024, 11:44 مساء
إصابة سفينة تجارية بصاروخ قبالة سواحل اليمن
الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، 12 ديسمبر 2023. (لقطة مثبتة من فيديو)
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أصاب صاروخ أطلق من اليمن سفينة تجارية قبالة سواحل البلد، وفق ما أفادت شركة أمبري للأمن البحري فجر الخميس.

وقالت أمبري: «ورد أن سفينة تجارية استُهدفت بصاروخ أثناء إبحارها... جنوب غرب عدن اليمنية»، مضيفة أن «السفينة أبلغت عن انفجار» على متنها، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبدأت جماعة أنصار الله (الحوثيون) اليمنية استهداف السفن بالبحر الأحمر، في نوفمبر الماضي؛ دعمًا للفلسطينيين في قطاع غزة الذي دمره العدوان «إسرائيل».

الحوثيون:استهداف سفينة تجارية أميركية كانت متجهة إلى «إسرائيل»
وأعلنت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في بيان، مساء الأربعاء، أنها استهدفت سفينة تجارية أميركية اليوم في خليج عدن، كانت متجهة إلى موانئ «إسرائيل»، بحسب بيان نشره الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع عبر حسابه على موقع «إكس».

وأوضح البيان أن القوات البحرية نفذت العملية العسكرية النوعية التي استهدفت السفينة التجارية الأميركية «كول»، وذلك بعدة صواريخ بحرية مناسبة «أصابتها بشكل مباشر».

ولفت إلى أن هذه العملية تأتي بعد ساعات فقط من استهداف قواتها للمدمرةِ الأميركية «يو إس إس غريفلي» بعدة صواريخَ بحرية في البحر الأحمر، مؤكدة أن الإصابة كانت مباشرة ودقيقة.

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