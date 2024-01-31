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«سنتكوم»: تدمير صاروخ للحوثيين «مثّل تهديدا لطائرات أميركية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 يناير 2024, 10:25 مساء
«سنتكوم»: تدمير صاروخ للحوثيين «مثّل تهديدا لطائرات أميركية»
طائرة شاركت في الضربات الأولى على اليمن، الجمعة 12 يناير 2024. (سي إن إن)
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قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان، الأربعاء، إن القوات الأميركية استهدفت ودمرت صاروخ أرض-جو للحوثيين في اليمن كان معدا للإطلاق. وأضافت: «القوات الأميركية حددت الصاروخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنه يمثل تهديدا داهما على الطائرات الأميركية».

استهداف مدمرة أميركية
وأعلن الحوثيون، في وقت سابق الأربعاء، أنهم أطلقوا صواريخ بحرية عدة باتجاه مدمرة أميركية في البحر الأحمر، بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي إسقاط صاروخ أطلقته الحركة اليمنية.

وجاء في بيان نشره الناطق العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: «انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأمبركي - البريطاني على بلدنا، أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأميركية (يو إس إس غريفلي) في البحر الأحمر».

وأعلنت «سنتكوم»، فجر الأربعاء، أن الحوثيين أطلقوا أمس الثلاثاء، عند الساعة 11:30 مساء بتوقيت صنعاء (8:30 ت غ)، «صاروخ كروز مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر». وأضافت أنه «جرى إسقاط الصاروخ بواسطة المدمرة (يو إس إس غريفلي)، ولم يجر الإبلاغ عن وقوع إصابات».

 الحوثيون يستهدفون سفنا تجارية في البحر الأحمر مرتبطة بإسرائيل
منذ أكثر من شهرين، ينفذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد عدوانا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر.

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بينا شنت القوات الأميركية والبريطانية في 12 و22 يناير سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة لهم في اليمن. وينفذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق. وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة، معتبرين مصالح البلدين أصبحت «أهدافا مشروعة».

وبحسب «بنتاغون»، شن الحوثيون أكثر من 35 هجوما منذ 19 أكتوبر الماضي، بعدما احتجزوا سفينة مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي.

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