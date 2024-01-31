  • Alwasat News
Atwasat

مسؤول أميركي: بلينكن يعود إلى الشرق الأوسط «الأيام المقبلة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 يناير 2024, 07:47 مساء
مسؤول أميركي: بلينكن يعود إلى الشرق الأوسط «الأيام المقبلة»
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (الإنترنت)
WTV_Frequency

أعلن مسؤول أميركي، الأربعاء، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيعود إلى الشرق الأوسط «في الأيام المقبلة»، بينما تتكثف المفاوضات حول اقتراح هدنة جديدة في غزة.

وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن بلينكن سيعود إلى المنطقة «في الأيام المقبلة» دون تحديد وجهته أو مواعيد رحلته، وفق وكالة «فرانس برس».

حماس تدرس مقترحاً رسمياً للتوصل إلى هدنة
وستعد هذه الجولة لوزير الخارجية الأميركي الخامسة التي يجرى فيها بلينكن زيارة للمنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة. وعمّد بلينكن في كل بهذه الرحلات إلى زيارة إسرائيل وعدد من الدول العربية.

-  «حماس» تتسلم مقترح اجتماع باريس لوقف إطلاق النار في غزة.. وتؤكد بدء دراسته
-  قطر: مقترح للإفراج عن «الرهائن» الإسرائيليين في غزة سيعرض على «حماس»

ويأتي إعلان هذه الزيارة في وقت أكدت فيه مصادر مقربة من حركة حماس ومصر وقطر أن الحركة تدرس مقترحاً رسمياً للتوصل إلى هدنة تنفذ على ثلاث مراحل مع إسرائيل، وتنص على وقف الحرب في قطاع غزة أسابيع. وقال بلينكن الإثنين: «بالحديث عن المقترح، لقد جرى إنجاز عمل مهم ومثمر للغاية».

وبحسب مصدر مقرب من الملف، يعقد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لقاء مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن اليوم الأربعاء. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نادي الأسير: الاحتلال أعدم ميدانيا 30 معتقلا من بيت لاهيا

نادي الأسير: الاحتلال أعدم ميدانيا 30 معتقلا من بيت لاهيا
«أكسيوس»: نواب بالـ«كونغرس» يناقشون بدائل «أونروا» في غزة

«أكسيوس»: نواب بالـ«كونغرس» يناقشون بدائل «أونروا» في غزة
الصين تتفوّق على اليابان كأكبر مصدر للسيارات في العالم

الصين تتفوّق على اليابان كأكبر مصدر للسيارات في العالم
الحكم بالسجن 14 عاما على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

الحكم بالسجن 14 عاما على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
كوريا الجنوبية تعاقب السعودية وتقصيها من كأس آسيا

كوريا الجنوبية تعاقب السعودية وتقصيها من كأس آسيا
«سرايا القدس» في رسالة للاحتلال: أسراكم لن يعودوا إلا بقرار من المقاومة

«سرايا القدس» في رسالة للاحتلال: أسراكم لن يعودوا إلا بقرار من المقاومة
«ملعب الوسط» عبر «Wtv» يستعرض تحليلات وأبرز الأرقام في «دورينا».. الليلة

«ملعب الوسط» عبر «Wtv» يستعرض تحليلات وأبرز الأرقام في «دورينا».. الليلة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إغراق أنفاق في قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إغراق أنفاق في قطاع غزة
تقرير غربي: معارك «شمال مالي» تكشف «خرافة» حظر الأسلحة الصغيرة في ليبيا

تقرير غربي: معارك «شمال مالي» تكشف «خرافة» حظر الأسلحة الصغيرة في ليبيا
شاهد.. رابطة مشجعي النصر ترفض حظر الجماهير في المدرجات

شاهد.. رابطة مشجعي النصر ترفض حظر الجماهير في المدرجات
41 هدفا في بطولة المدارس الدولية لكرة القدم بليبيا (صور)

41 هدفا في بطولة المدارس الدولية لكرة القدم بليبيا (صور)
بعد سرقة أعضاء منها.. دفن 100 جثمان خطفها الاحتلال من غزة

بعد سرقة أعضاء منها.. دفن 100 جثمان خطفها الاحتلال من غزة
معهد إيطالي يرجح استمرار معاناة أهالي درنة والمناطق المتضررة في غياب استقرار وتوحيد ليبيا

معهد إيطالي يرجح استمرار معاناة أهالي درنة والمناطق المتضررة في غياب استقرار ...
عثمان الحضيري: استخراج النفط الصخري يضر بمخزونات ليبيا من المياه الجوفية

عثمان الحضيري: استخراج النفط الصخري يضر بمخزونات ليبيا من المياه الجوفية
معهد إيطالي: مبادرة باتيلي فقدت بريقها وهناك حاجة لمبادرة جديدة

معهد إيطالي: مبادرة باتيلي فقدت بريقها وهناك حاجة لمبادرة جديدة
إيلون ماسك يعلن أن «نيورالينك» أجرت أول زرع غرسة دماغية لمريض

إيلون ماسك يعلن أن «نيورالينك» أجرت أول زرع غرسة دماغية لمريض
بالفيديو.. لحظة تسلل قوات خاصة صهيونية لاغتيال 3 فلسطينيين داخل مستشفى بجنين

بالفيديو.. لحظة تسلل قوات خاصة صهيونية لاغتيال 3 فلسطينيين داخل مستشفى بجنين
«يونيسف»: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات

«يونيسف»: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحكم بالسجن 14 عاما على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
الحكم بالسجن 14 عاما على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
إيران تحذر من تداعيات استهداف أراضيها أو مصالحها أو رعاياها
إيران تحذر من تداعيات استهداف أراضيها أو مصالحها أو رعاياها
قتيلان بهجوم مسيرة أوكرانية في دونيتسك
قتيلان بهجوم مسيرة أوكرانية في دونيتسك
غراندي من إثيوبيا: «النزاع الوحشي» في السودان أدى إلى نزوح 8 ملايين شخص
غراندي من إثيوبيا: «النزاع الوحشي» في السودان أدى إلى نزوح 8 ...
غوتيريس: «الأونروا» تمثل «العمود الفقري» للاستجابة الإنسانية في غزة
غوتيريس: «الأونروا» تمثل «العمود الفقري» للاستجابة الإنسانية في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب إسرائيل لأشهر
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ......
زيلنسكي: الضربات الروسية أوقعت 18 قتيلا في أوكرانيا الثلاثاء
زيلنسكي: الضربات الروسية أوقعت 18 قتيلا في أوكرانيا الثلاثاء...
المرشح المؤيد لاستقلال تايوان يفوز بالانتخابات الرئاسية بنسبة 40% من الأصوات
المرشح المؤيد لاستقلال تايوان يفوز بالانتخابات الرئاسية ......
هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع تعويض بقيمة 83 مليون دولار في قضية تشهير
هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع تعويض بقيمة 83 مليون دولار في ......
تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو
تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو...
المزيد
مسؤول أميركي: بلينكن يعود إلى الشرق الأوسط «الأيام المقبلة»
مسؤول أميركي: بلينكن يعود إلى الشرق الأوسط «الأيام المقبلة»...
«العدل الدولية» ترفض الجزء الأكبر من الاتهامات الأوكرانية لروسيا بتمويل «الإرهاب»
«العدل الدولية» ترفض الجزء الأكبر من الاتهامات الأوكرانية ......
الشرطة السويدية تفكك «عبوة ناسفة» داخل السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم
الشرطة السويدية تفكك «عبوة ناسفة» داخل السفارة الإسرائيلية ......
غوتيريس: «الأونروا» تمثل «العمود الفقري» للاستجابة الإنسانية في غزة
غوتيريس: «الأونروا» تمثل «العمود الفقري» للاستجابة الإنسانية......
غراندي من إثيوبيا: «النزاع الوحشي» في السودان أدى إلى نزوح 8 ملايين شخص
غراندي من إثيوبيا: «النزاع الوحشي» في السودان أدى إلى نزوح 8......
المزيد