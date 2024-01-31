مسؤول أميركي: بلينكن يعود إلى الشرق الأوسط «الأيام المقبلة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول أميركي، الأربعاء، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيعود إلى الشرق الأوسط «في الأيام المقبلة»، بينما تتكثف المفاوضات حول اقتراح هدنة جديدة في غزة.

وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن بلينكن سيعود إلى المنطقة «في الأيام المقبلة» دون تحديد وجهته أو مواعيد رحلته، وفق وكالة «فرانس برس».

حماس تدرس مقترحاً رسمياً للتوصل إلى هدنة

وستعد هذه الجولة لوزير الخارجية الأميركي الخامسة التي يجرى فيها بلينكن زيارة للمنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة. وعمّد بلينكن في كل بهذه الرحلات إلى زيارة إسرائيل وعدد من الدول العربية.

- «حماس» تتسلم مقترح اجتماع باريس لوقف إطلاق النار في غزة.. وتؤكد بدء دراسته

- قطر: مقترح للإفراج عن «الرهائن» الإسرائيليين في غزة سيعرض على «حماس»

ويأتي إعلان هذه الزيارة في وقت أكدت فيه مصادر مقربة من حركة حماس ومصر وقطر أن الحركة تدرس مقترحاً رسمياً للتوصل إلى هدنة تنفذ على ثلاث مراحل مع إسرائيل، وتنص على وقف الحرب في قطاع غزة أسابيع. وقال بلينكن الإثنين: «بالحديث عن المقترح، لقد جرى إنجاز عمل مهم ومثمر للغاية».

وبحسب مصدر مقرب من الملف، يعقد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لقاء مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن اليوم الأربعاء.