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«العدل الدولية» ترفض الجزء الأكبر من الاتهامات الأوكرانية لروسيا بتمويل «الإرهاب»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 يناير 2024, 07:32 مساء
«العدل الدولية» ترفض الجزء الأكبر من الاتهامات الأوكرانية لروسيا بتمويل «الإرهاب»
محكمة العدل الدولية. (الإنترنت)
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رفضت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، الجزء الأكبر من الاتهامات الأوكرانية لروسيا بتمويل «الإرهاب» في شرق أوكرانيا، مشيرة فقط إلى أن موسكو فشلت في التحقيق بالانتهاكات المفترضة.

واتّهمت كييف موسكو بأنها «دولة إرهابية»، مهّد دعمها للانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا إلى غزو العام 2022 الشامل، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأصدرت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة قرارها، الأربعاء، في قضية بين أوكرانيا وروسيا، التي تتهمها كييف بتمويل «الإرهاب»، وممارسة «التمييز العنصري»، بعد ضمّ شبه جزيرة القرم في العام 2014.

 «موسكو دعمت الانفصاليين في شرق أوكرانيا»
ووصفت كييف موسكو أمام محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً، بأنها «دولة إرهابية»، لافتة إلى أن «موسكو دعمت الانفصاليين في شرق أوكرانيا». وتطالب أوكرانيا بتعويضات عن الهجمات المنسوبة إلى الانفصاليين، خصوصا إسقاط طائرة «إم إتش 17» التابعة للخطوط الجوية الماليزية في يوليو 2014 فوق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 298 شخصاً.

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وتعود هذه القضية إلى ما قبل الحرب الروسية - الأوكرانية في العام 2022. وستقرّر محكمة العدل الدولية، الجمعة، ما إذا كانت تتمتّع بسلطة قضائية للحكم في قضية منفصلة تتعلّق بتلك الحرب. وإضافة إلى اتهام موسكو بدعم الانفصاليين، قالت كييف: «معاملة روسيا أقلية التتار والناطقين باللغة الأوكرانية في شبه جزيرة القرم تنتهك اتفاقية دولية بشأن التمييز العنصري».

 «أكاذيب صارخة» ضد روسيا 
وردّ السفير الروسي في هولندا ألكسندر شولجن، خلال جلسات استماع في يونيو، بالقول إن أوكرانيا تلجأ إلى «أكاذيب صارخة» ضد روسيا «حتى أمام هذه المحكمة»، على حد تعبيره. بدوره، قال ممثل أوكرانيا أنتون كورينفيتش إن موسكو تحاول «محو» أوكرانيا «من الخريطة».

ورفعت أوكرانيا القضية أمام محكمة العدل الدولية في العام 2017، مشيرة إلى أن روسيا تنتهك اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن «تمويل الإرهاب والتمييز العنصري».

ورفضت المحكمة في ذلك الوقت طلب كييف إصدار أمر عاجل لروسيا بإنهاء دعمها المفترض للانفصاليين في شرق أوكرانيا. غير أنها أمرت موسكو بضمان حقوق الأوكرانيين والتتار في شبه جزيرة القرم.

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