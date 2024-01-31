غوتيريس: «الأونروا» تمثل «العمود الفقري» للاستجابة الإنسانية في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأربعاء على أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» تمثل «العمود الفقري» للمساعدات في غزة، بعدما علقت عدة دول تمويلها.

وقال غوتيريس للجنة تابعة للأمم المتحدة تُعنى بحقوق الفلسطينيين «التقيت بالأمس مع مانحين للإصغاء إلى مخاوفهم وتحديد الخطوات التي نقوم بها للتعامل معها.. الأونروا هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة بأكملها»، بحسب «فرانس برس».

وحذر رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك الأربعاء بأن قطع التمويل عن وكالة «الأونروا» ستكون له «عواقب كارثية» على غزة.

«سحب التمويل من الأونروا أمر خطير»

وقال بيان صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بالشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها، إن «سحب التمويل من الأونروا أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة».

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بدورها، قالت منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة سيغريد كاس الثلاثاء إنه لا يمكن لأي منظمة أن «تحل مكان» الأونروا، موضحة «لا يمكن أي منظمة إطلاقًا أن تحل مكان الإمكانية الهائلة ونسيج الأونروا ومعرفتها بسكان غزة».

البدائل المحتملة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين

من ناحية أخرى، ناقشت مجموعة من نواب الحزب الديمقراطي اليهود في الـ«كونغرس» الأميركي، أمس الثلاثاء، البدائل المحتملة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» في قطاع غزة، وذلك بعد أن قررت ثماني دول، بينها الولايات المتحدة، وقف المساعدات المقدمة للوكالة بسبب اتهام الاحتلال الإسرائيلي لعدد من موظفيها بمساعدة حركة «حماس».

يأتي ذلك فيما أعرب مفوض وكالة «أونروا» فيليب لازاريني عن «صدمته من قرار ثماني دول سحب تمويلها بسبب مزاعم موجهة ضد عدد صغير من الموظفين. القرار مفاجئ جدًا بشكل خاص، خصوصًا أن الوكالة اتخذت تدابير فورية وفتحت تحقيقًا».

ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي، أن «عشرة نواب ديمقراطيين يهود التقوا إيلاد غورين، المسؤول في وحدة منسق الأنشطة الحكومية في إسرائيل، حيث عرض الأخير عشرة بدائل محتملة لوكالة أونروا، بينها يونيسف وبرنامج الغذاء العالمي».