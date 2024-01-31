قتيلان بهجوم مسيرة أوكرانية في دونيتسك

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل مدنيان على الأقل في تبادل قصف جوي خلال الليل بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤولون من البلدين، الأربعاء.

وتتعرّض أوكرانيا لقصف جوي متواصل من القوات الروسية منذ قرابة عامين وهي تناشد حلفاءها الغربيين تعزيز منظوماتها الدفاعية. وفي الأشهر الأخيرة، كثفت أوكرانيا هجماتها بمسيرات على الأراضي الروسية مستهدفة خصوصا مناطق حدودية، لكن أيضا العاصمة موسكو ومدينة سانت بطرسبرغ في شمال البلاد، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن رئيس بلدية غورليفكا في دونيتسك، إحدى المناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا، إن مدنيَين قتلا وأصيب آخر في هجوم بمسيرة أوكرانية. وأفاد إيفان بريخودكو الموالي لموسكو على «تلغرام»: «بسبب قصف جوي للقوات الأوكرانية بطائرة مسيّرة على الطريق بين غورليفكا ودونيتسك، قُتل مدنيان وأصيب آخر».

روسيا تدمر مسيرة أوكرانية فوق بسكوف

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن دفاعاتها الجوية دمّرت مسيّرة أوكرانية فوق منطقة بسكوف.

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من جهتها، أعلنت أوكرانيا أن القوات الروسية شنت هجوما بـ20 مسيرة وثلاثة صواريخ خلال الليل وإن منظومات الدفاع الجوي أسقطت أكثر من 12 طائرة دون طيار.

وأوضح سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 20 مسيرة إيرانية الصنع على أوكرانيا وثلاثة صواريخ بالستية، وأضاف أن الدفاعات الجوية وخصوصا في المناطق الجنوبية والشرقية على الجبهة، أسقطت المسيرات دون ذكر الصواريخ.

وقالت السلطات في منطقة خاركيف (شرق) الحدودية مع روسيا إن متجر سوبرماركت ومنازل تضررت في الهجوم الذي أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص. وأفاد مسؤولون إن شخصا أصيب أيضا في منطقة ميكولاييف (جنوب).

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن استعادة السيطرة على المجال الجوي لأوكرانيا هذا العام هي أولوية لإحراز تقدم على الجبهة.