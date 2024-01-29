المصادقة على ترشيح بوتين لخوض الانتخابات الرئاسية في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

صادقت السلطات الروسية الإثنين على ترشيح فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس المقبل، وهو اقتراع من المتوقع أن يفوز فيه رئيس البلاد، بعد حظر أشكال المعارضة كافة.

وقالت اللجنة الانتخابية المركزية على «تلغرام»، «سجلت لجنة الانتخابات الروسية ترشيح فلاديمير بوتين لمنصب الرئيس»، بحسب وكالة «فرانس برس».

مجرد إجراء شكلي

وأعلن الرئيس الروسي الحالي البالغ 71 عاما، والذي يحكم البلاد منذ ربع قرن تقريبا في ديسمبر، رسميا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في مارس 2024.

- بماذا يعد بوتين الروس في ولايته الخامسة؟

- بوتين: روسيا ستكثف ضرباتها على المنشآت العسكرية الأوكرانية بعد قصف بيلغورود

وتبدو الانتخابات مجرد إجراء شكلي بعد قمع منتقدي الكرملين، خاصة منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل عامين تقريبا. ولا يزال المنافس بوريس ناديجدين يحاول نيل المصادقة على ترشيحه الذي أثار حماسًا غير متوقع في الأسابيع الأخيرة، واحتشد عشرات آلاف الروس للتوقيع على العريضة اللازمة لتسجيل ترشيحه.

«بداية نهاية عهد بوتين»

ولخوض الانتخابات الرئاسية الروسية يتعين عليه أولًا جمع 100 ألف توقيع من الناخبين قبل 31 يناير، وتقديم اللائحة إلى هذه الهيئة الخاضعة لسيطرة الحكومة، والتي يعود إليها قرار الموافقة على الترشيحات أو رفضها.

وقال هذا السياسي المخضرم غير المعروف لدى عامة الناس لوكالة «فرانس برس»، إنه من الصعب التغلب على منافسه لكنه يأمل أن تشكل الانتخابات «بداية نهاية عهد بوتين».

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية على مدى ثلاثة أيام من 15 إلى 17 مارس.

وبعد إصلاحات دستورية مثيرة للجدل في 2020، يمكن لبوتين البقاء في السلطة أقله حتى 2036. وسجن جميع المعارضين السياسيين الرئيسيين تقريباً، مثل الناشط المناهض للفساد أليكسي نافالني، أو تم دفعهم إلى المنفى.