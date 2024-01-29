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وزير الخارجية الإيراني يزور باكستان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 يناير 2024, 09:57 صباحا
وزير الخارجية الإيراني يزور باكستان
نائب وزير الخارجية الباكستاني رحيم حياة قريشي (يمين)، يستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لدى وصوله قاعدة نور خان العسكرية في روالبندي, 29 يناير 2024. (وزارة الخارجية الباكستانية)
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يزور وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الإثنين، باكستان لإجراء محادثات بهدف تهدئة التوتر الناتج عن تبادل الضربات مؤخرا عبر الحدود بين البلدين.

ووصل عبداللهيان، مساء الأحد إلى إسلام آباد، بحسب مشاهد بثتها وزارة الخارجية الباكستانية، مشيرة إلى أنه سيلتقي نظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني ورئيس الوزراء أنور الحق كاكار، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتدهورت العلاقات بين البلدين الجارين بعد شن إيران في 16 يناير هجوما بصواريخ ومسيرات على أهداف وصفتها بأنها «إرهابية» في باكستان، وردّت الأخيرة بعد يومين بضرب أهداف «إرهابية» داخل الأراضي الإيرانية.

توتر دبلوماسي واتهامات متبادلة
وأدى الهجومان اللذان وقعا في محافظة بلوشستان التي يتقاسمها البلدان وتشهد اضطرابات، إلى مقتل 11 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب السلطات.

وتسبب ذلك بتوتر دبلوماسي واستدعت باكستان سفيرها من طهران، وأعلنت أن سفير إيران الذي كان يقوم بزيارة لبلده، لن يسمح له بالعودة إلى إسلام آباد.

- مسلحون يقتلون تسعة أجانب في إيران قرب الحدود مع باكستان

غير أن الدولتين أعلنتا في 22 يناير، عودة علاقاتهما الدبلوماسية إلى طبيعتها، على أن يزور وزير الخارجية الإيراني إسلام آباد.

لكن مسلحين قتلوا السبت تسعة باكستانيين في هجوم على منزل في محافظة سيستان بلوشستان بجنوب شرق إيران.

وتتبادل إيران وباكستان بانتظام الاتهامات بالسماح لجماعات متمردة، بالعمل من أراضي كل منهما لشن هجمات على الدولة الأخرى.

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