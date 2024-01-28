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رئيس الوزراء الأرميني يقترح معاهدة عدم اعتداء على أذربيجان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 10:52 مساء
رئيس الوزراء الأرميني يقترح معاهدة عدم اعتداء على أذربيجان
علما أذربيجان (يسار) وأرمينيا يرفرفان فوق معبر سوتك الحدودي. 18 يونيو 2021.(أ ف ب)
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أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الأحد أنه اقترح على أذربيجان توقيع معاهدة عدم اعتداء، في انتظار معاهدة سلام شاملة.

وقال باشينيان في خطاب لمناسبة «يوم الجيش» في أرمينيا «قدمنا إلى أذربيجان اقتراحًا (يشمل) آلية مراقبة متبادلة للأسلحة وتوقيع معاهدة عدم اعتداء إذا كان توقيع معاهدة سلام سيتأخر»، بحسب «فرانس برس».

وتبادلت أرمينيا وأذربيجان في 13 ديسمبر  الماضي أسرى حرب، وفق ما أكدت باكو، في خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات منذ تعثر محادثات السلام بين البلدين بعد استعادة باكو منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها منذ فترة طويلة.

عملية لتبادل أسرى الحرب
وقالت اللجنة الحكومية الأذربيجانية المعنية بأسرى الحرب في بيان «أطلقت أذربيجان 32 جنديًا أرمنيًا وأطلقت أرمينيا جنديين أذربيجانيين»، وفق وكالة فرانس برس. وأشارت إلى أن «عملية التبادل جرت في منطقة غازاخ على الحدود الأذربيجانية - الأرمينية».

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وفي السابع من شهر ديسمبر الماضي اتفقت أرمينيا وأذربيجان على اتخاذ إجراءات ملموسة باتجاه تطبيع العلاقات وتبادل سجناء الحرب، وفق ما جاء في بيان مشترك للبلدين الخميس. واتفق الطرفان على «اتخاذ خطوات ملموسة تهدف لبناء الثقة»، وأكدا على «نية تطبيع العلاقات والتوقيع على اتفاق سلام».

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