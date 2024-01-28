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«الخارجية الفلسطينية»: تعليق تمويل «الأونروا» ودعم إسرائيل في إبادة شعبنا عقوبات جماعية وازدواجية معايير

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 06:45 مساء
«الخارجية الفلسطينية»: تعليق تمويل «الأونروا» ودعم إسرائيل في إبادة شعبنا عقوبات جماعية وازدواجية معايير
أهالي غزة ينتظرون الحصول على الطعام من المساعدات في ظل الظروف الإنسانية القاسية في القطاع. (الإنترنت)
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اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، قرارات عدد من الدول الكبرى تعليق تمويلها لـ«الأونروا» بمثابة عقاب جماعي لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت «الخارجية الفلسطينية»، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذه القرارات «مسيَّسة وغير متناسبة، خاصة في ظل إعلان الأمين العام للأمم المتحدة إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون بشأنها».

تهديد خطير لدور الأونروا الإنساني
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تشكل تهديدًا خطيرًا لدور «الأونروا» الإنساني في المنطقة برمتها، في ظل احتياج جميع سكان قطاع غزة للمساعدات التي تقدمها الوكالة والتي أوشكت على النفاد بفعل قرار تلك الدول.

وأضافت الوزارة أن قرار تلك الدول يعد ازدواجية معايير «بائسة» حيث أن تلك الدول تواصل تقديم الدعم والمساعدات لإسرائيل وهي تدرك أن جيشها يرتكب أبشع أشكال المجازر والقتل لعشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين خارج القانون، ويفرض النزوح القسري أيضًا على أكثر من مليوني فلسطيني.

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وطالبت الوزارة الدول التي علقت تمويلها لـ«الأونروا» بإعادة النظر فيه و«التراجع عنه انحيازًا للإنسانية واتساقًا مع مواقفها المعلنة بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية».

حملة تحريض ممنهجة من جانب إسرائيل ضد «الأونروا»
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس السبت، إن التحريض الإسرائيلي على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» «مُبيَّت» لتصفية قضية اللاجئين وشطبها.

وأدانت الوزارة في بيان ما وصفته بأنه حملة تحريض ممنهجة من جانب إسرائيل ضد «الأونروا»، وأعدت الاتهامات التي ساقها أكثر من مسؤول إسرائيلي للوكالة «أحكامًا مسبقة وعداءً مبيَّتًا». وقالت الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل «تسعى بجميع السبل لوقف عمل (الأونروا) لشطب قضية اللاجئين وحقهم الأصيل بالعودة وفقًا لقرارات الأمم المتحدة».

وأفاد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس السبت، بأن بلاده ستسعى لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب إثر اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر.

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