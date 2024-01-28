  • Alwasat News
Atwasat

إيران: انتهاء محاكمة دبلوماسي سويدي موقوف بتهمة التعاون مع إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 05:38 مساء
إيران: انتهاء محاكمة دبلوماسي سويدي موقوف بتهمة التعاون مع إسرائيل
صورة من وكالة ميزان أونلاين الإيرانية للأنباء تظهر الدبلوماسي الأوروبي السويدي يوهان فلوديروس (وسط) في الجلسة الأخيرة من محاكمته. (أ ف ب)
WTV_Frequency

انتهت الأحد محاكمة الدبلوماسي الأوروبي السويدي يوهان فلوديروس الموقوف منذ نحو عامين في إيران بتهمة التعاون «على نطاق واسع» مع إسرائيل ضد «أمن» طهران، حسبما أفادت وسيلة إعلامية إيرانية.

ولم يُحدّد تاريخ صدور الحكم في محاكمة فلوديروس التي بدأت في ديسمبر، واعتقل فلوديروس (33 عامًا)  في 17 أبريل 2022 في مطار طهران فيما كان يستعد لمغادرة إيران بعد رحلة مع أصدقاء، بحسب «فرانس برس».

 «أعمال استخباراتية على نطاق واسع»
واتهمه المدعي العام في لائحة الاتهام بارتكاب «أعمال استخباراتية على نطاق واسع» لصالح «نظام الاحتلال الصهيوني»، حسبما أفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية.

وأضاف «نظرًا للآثار الضارة لأفعال المدعى عليه، أطلب الحكم عليه بالعقوبة القصوى»، دون أن يحدد ماهيتها. ويحاكم يوهان فلوديروس بتهمة «الإفساد في الأرض» والمشاركة في «أعمال ضد أمن إيران من خلال التعاون الاستخباراتي المكثف مع النظام الصهيوني».

-  الأمم المتحدة تخشى تنفيذ طهران حكم إعدام انتقاميا بحق إيراني سويدي
-  أول موقف من طهران بعد حكم القضائي السويدي ضد مسؤول إيراني سابق
-  أبوجناح يصل طهران على رأس وفد من وزارة الصحة

و«الإفساد في الأرض» من التهم الأكثر خطورة في إيران والتي قد تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام. ونشر موقع «ميزان أونلاين» صورًا ليوهان فلوديروس مرتديًا الزي الرمادي للسجناء ومحاطًا بمحامييه في قاعة المحكمة شبه الفارغة بالفرع 26 من المحكمة الثورية في طهران. وأمهل القاضي المحامين أسبوعًا للدفاع عن الدبلوماسي الشاب.

 الاتحاد الأوروبي يطالب مرارًا بـ«الإفراج الفوري» 
وطالب الاتحاد الأوروبي كما السويد مرارًا بـ«الإفراج الفوري» عن فلوديروس باعتبار أنه «لا سبب على الإطلاق لإبقائه رهن الاعتقال» في سجن إوين حيث يُسجن العديد من معارضي الحكومة الإيرانية.

في 17 يناير، أعلنت وزارة الخارجية السويدية أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني للمطالبة بإطلاق مواطنين «موقوفين تعسفًا» في إيران. وشهدت العلاقات بين السويد وإيران أزمة بعد حكم اصدرته محكمة سويدية بالسجن مدى الحياة بحق حميد نوري، مسؤول سجن إيراني سابق، لضلوعه في عمليات إعدام جماعية بحق سجناء أمرت بها طهران في 1988.

وأيدت محكمة استئناف في ستوكهولم في 19 ديسمبر الحكم المذكور بحق نوري (62 عامًا) الذي دين بـ«ارتكاب جرائم خطيرة ضد القانون الدولي» و«جرائم قتل»، لدوره في قتل 5000 سجين على الأقل في حملة ضد المنشقين في إيران في 1988.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة
مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع

مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع
«الأفيال» المنهارة تكافح أمام صحوة «أسود التيرانغا» في موقعة أفريقية شرسة

«الأفيال» المنهارة تكافح أمام صحوة «أسود التيرانغا» في موقعة أفريقية شرسة
«كتائب القسام» تستهدف 4 دبابات «ميركافا» إسرائيلية في خان يونس

«كتائب القسام» تستهدف 4 دبابات «ميركافا» إسرائيلية في خان يونس
ناشطتان بيئيتان تلقيان الحساء على الزجاج الواقي للـ«موناليزا» في اللوفر

ناشطتان بيئيتان تلقيان الحساء على الزجاج الواقي للـ«موناليزا» في اللوفر
«الفراعنة» في اختبار أمام «فهود الكونغو» بأمم أفريقيا دون صلاح والشناوي وعاشور

«الفراعنة» في اختبار أمام «فهود الكونغو» بأمم أفريقيا دون صلاح والشناوي وعاشور
الأهلي طرابلس يلتقي بيروت اللبناني في مباراة التتويج ببرونزية دبي للسلة

الأهلي طرابلس يلتقي بيروت اللبناني في مباراة التتويج ببرونزية دبي للسلة
بوكليب وبوشناف ضيفان على معرض القاهرة الدولي للكتاب (اليوم وغدًا)

بوكليب وبوشناف ضيفان على معرض القاهرة الدولي للكتاب (اليوم وغدًا)
أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي

أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي
سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة مع جنود الاحتلال في خانيونس

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة مع جنود الاحتلال في خانيونس
تشافي يعلن مغادرة برشلونة في يونيو المقبل

تشافي يعلن مغادرة برشلونة في يونيو المقبل
روبوت يجسّد طريقة الديناصورات لإخافة فرائسها بالرفرفة بأجنحتها

روبوت يجسّد طريقة الديناصورات لإخافة فرائسها بالرفرفة بأجنحتها
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار

الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار
(فيديو) فياريال يقسو على برشلونة بخماسية في الدوري الإسباني

(فيديو) فياريال يقسو على برشلونة بخماسية في الدوري الإسباني
(صور).. فوز الجزيرة على الأهلي طرابلس.. والهلال على المروج بدوري الكرة الطائرة

(صور).. فوز الجزيرة على الأهلي طرابلس.. والهلال على المروج بدوري الكرة الطائرة
الأهلي طرابلس يفقد نتيجة مباراته أمام الرياضي اللبناني بنصف نهائي دورة دبي للسلة

الأهلي طرابلس يفقد نتيجة مباراته أمام الرياضي اللبناني بنصف نهائي دورة دبي للسلة
شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابات وقوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابات وقوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع ...
إدانة كندي باع «مواد انتحارية» عبر الإنترنت بالقتل العمد

إدانة كندي باع «مواد انتحارية» عبر الإنترنت بالقتل العمد
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
محادثات صينية أميركية «جوهرية» في بانكوك تناولت أزمة تايوان والتجارة
محادثات صينية أميركية «جوهرية» في بانكوك تناولت أزمة تايوان ...
سول: كوريا الشمالية تطلق عددا من صواريخ «كروز»
سول: كوريا الشمالية تطلق عددا من صواريخ «كروز»
إيران تعلن إرسال 3 أقمار صناعية إلى المدار
إيران تعلن إرسال 3 أقمار صناعية إلى المدار
مقتل شخص في هجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في إسطنبول
مقتل شخص في هجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في إسطنبول
أوكرانيا تكشف اختلاس 40 مليون دولار من الأموال المخصّصة لشراء أسلحة
أوكرانيا تكشف اختلاس 40 مليون دولار من الأموال المخصّصة لشراء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة...
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب إسرائيل لأشهر
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ......
زيلنسكي: الضربات الروسية أوقعت 18 قتيلا في أوكرانيا الثلاثاء
زيلنسكي: الضربات الروسية أوقعت 18 قتيلا في أوكرانيا الثلاثاء...
بلينكن: يجب أن يتمكن النازحون في غزة «من العودة إلى ديارهم»
بلينكن: يجب أن يتمكن النازحون في غزة «من العودة إلى ديارهم»...
المرشح المؤيد لاستقلال تايوان يفوز بالانتخابات الرئاسية بنسبة 40% من الأصوات
المرشح المؤيد لاستقلال تايوان يفوز بالانتخابات الرئاسية ......
المزيد
إيران: انتهاء محاكمة دبلوماسي سويدي موقوف بتهمة التعاون مع إسرائيل
إيران: انتهاء محاكمة دبلوماسي سويدي موقوف بتهمة التعاون مع ......
فرنسا تعلق مساعداتها لـ«الأونروا» في الربع الأول من 2024
فرنسا تعلق مساعداتها لـ«الأونروا» في الربع الأول من 2024...
إردوغان يؤكد اتخاذ «التدابير اللازمة» للقبض على منفذَي الهجوم على كنيسة إيطالية في إسطنبول
إردوغان يؤكد اتخاذ «التدابير اللازمة» للقبض على منفذَي ......
أوكرانيا تكشف اختلاس 40 مليون دولار من الأموال المخصّصة لشراء أسلحة
أوكرانيا تكشف اختلاس 40 مليون دولار من الأموال المخصّصة ......
مقتل شخص في هجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في إسطنبول
مقتل شخص في هجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في إسطنبول...
المزيد