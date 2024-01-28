إردوغان يؤكد اتخاذ «التدابير اللازمة» للقبض على منفذَي الهجوم على كنيسة إيطالية في إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط

تقدّم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد، بتعازيه لعائلة ضحية الهجوم المسلّح على كنيسة إيطالية في إسطنبول، مؤكدًا أن السلطات قد اتخذت «التدابير اللازمة» للقبض على منفذَي الهجوم، على ما أفاد مكتبه.

وقال إردوغان، الذي اتصل بمسؤولين محليين وبكاهن الكنيسة، إنه «يتم اتخاذ التدابير اللازمة للقبض على الجناة في أقرب وقت ممكن»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وشنّ مسلّحان هجومًا على كنيسة إيطالية في إسطنبول خلال مراسم دينية الأحد، ما أدّى إلى مقتل شخص، على ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا.

ووقع الهجوم قرابة الساعة 11,40 من صباح الأحد (08,40 بتوقيت غرينتش) في منطقة ساريير في إسطنبول ونفذه رجلان ملثّمان، على ما قال وزير الداخلية التركي الذي أشار إلى فتح تحقيق في ملابسات الهجوم.