أوكرانيا تكشف اختلاس 40 مليون دولار من الأموال المخصّصة لشراء أسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت وكالة الاستخبارات والأمن الأوكرانية، أنّ مسؤولين عسكريين ورجال أعمال أوكرانيين، اختلسوا 40 مليون دولار من الأموال المخصّصة لشراء أسلحة في بداية الحرب التي شنّتها موسكو.

ووفقاً لبيان صادر عن جهاز الأمن الأوكراني ليل السبت الأحد، حدث الاختلاس في أغسطس 2022، أي بعد ستة أشهر على بدء الغزو الروسي للبلاد، وذلك في إطار شراء 100 ألف قذيفة هاون من الخارج لم يتمّ تسليمها أبداً، بحسب وكالة «فرانس برس».

وجرى اختلاس الأموال (1,5 مليارات هريفنا)، من قبل مسؤولين في وزارة الدفاع وشركة «لفيف أرسنال» المكلّفة بالشراء، وذلك بالتواطؤ مع شركة أجنبية، وفقاً للمصدر ذاته.

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وقالت النيابة العامة إنّه «تمّ إبلاغ مسؤول كبير في وزارة الدفاع وسلفه، ومدير إحدى الشركات الأوكرانية ومسؤول المبيعات فيها وكذلك ممثل شركة أجنبية بإشعار الاشتباه».

وقال جهاز الأمن الأوكراني إنّ أحد المشتبه بهم موقوف، بعد إلقاء القبض عليه «أثناء محاولته مغادرة أوكرانيا».

قضايا فساد في وزارة الدفاع

وأُجري التحقيق بالتعاون مع وزارة الدفاع، حسبما أوضح جهاز الأمن والنيابة العامّة. وظهرت عدّة قضايا فساد في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، خصوصاً داخل وزارة الدفاع.

وفي أغسطس 2023، طرَد الرئيس فولوديمير زيلينسكي كل المسؤولين الإقليميين المعنيين بالتجنيد العسكري، بسبب الإعفاءات الممنوحة في مقابل رشاوى.

وتعدّ مكافحة الفساد واحدة من الشروط الأساسية التي حدّدتها الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي، للموافقة على طلبها الانضمام إلى التكتل.