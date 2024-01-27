تايوان ترصد 33 طائرة عسكرية و7 سفن حربية صينية في محيطها خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

رصدت تايوان 33 طائرة عسكرية وسبع سفن حربية صينية في محيطها في غضون 24 ساعة، وهو العدد الأعلى منذ الانتخابات الرئاسية في 13 يناير، على ما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية السبت.

ورصد منطادان صينيان في أجواء مضيق تايوان، على ما أظهر تعداد حتى السبت عند الساعة السادسة بالتوقيت المحلي (الساعة 22,00 ت غ الجمعة)، بحسب وكالة «فرانس برس».

وعبرت 13 من الطائرات العسكرية الخط الأوسط الفاصل غير الرسمي بين الصين وتايوان، الذي لا تعترف به بكين، على ما أضاف المصدر نفسه.

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وانتخب التايوانيون رئيسا للجزيرة لاي تشينغ-تي من الحزب الديموقراطي التقدمي، الذي تعهد حماية تايوان من «تهديد وترهيب» بكين.

توغلات شبه يومية

ووصفت الصين التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتريد استعادته بالقوة، إن لزم الأمر، الرئيس المنتخب بأنه انفصالي خطر.

وتفيد السلطات التايوانية بتوغلات شبه يومية لطائرات تابعة للجيش الصيني، الذي أجرى العام الماضي أكبر مناورات عسكرية في محيط الجزيرة.

في سبتمبر أرسل الجيش الصيني 103 طائرات إلى محيط تايوان في غضون 24 ساعة ما اعتبرته تايبيه «عددا قياسيا».