محكمة العدل الدولية تبدأ جلسة للبت في إجراءات موقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، جلسة للبت في إجراءات موقتة طلبتها جنوب إفريقيا ضمن دعوى اتهمت فيها كيان الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

ودخل القضاة الـ15 إلى مقر المحكمة لإعلان القرار بشأن الإجراءات الموقتة والتي من بينها إلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار وإدخال مساعدات للقطاع المحاصر، بحسب ما نقلت قناة الميادين اللبنانية.

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وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية جوان دونوغو، إن المحكمة «على اطلاع كبير بالمأساة الحاصلة في غزة وتدين القتل المستمر هناك»، مضيفة أن المحكمة يمكنها اتخاذ التدابير المؤقتة إذا كانت الظروف تستوفي المادتين السابعة والتاسعة من ميثاق المحكمة.

وتابعت القاضية دونوغو أن جنوب أفريقيا وصفت خلال المداولات ما يجري في غزة انتهاكاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، مضيفة أن المحكمة ترى أن طلب «إسرائيل» حذف القضية المرتبطة بالإجراءات الاحترازية هو طلب مرفوض، مؤكدة أن كل الدول الأطراف قادرة على محاسبة الدول الأطراف الأخرى في حال ارتكاب الأخيرة انتهاكات ما.