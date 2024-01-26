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«التجارة البحرية» البريطانية تتلقى تقريرا عن حادث قرب عدن اليمنية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 يناير 2024, 01:24 مساء
«التجارة البحرية» البريطانية تتلقى تقريرا عن حادث قرب عدن اليمنية
نموذج سفينة شحن تعلوه كلمة البحر الأحمر باللغة الإنجليزية في صورة توضيحية التقطت في التاسع من يناير 2024. (رويترز)
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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا، إنها تلقت يوم الجمعة تقريرا عن حادث على بعد 60 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء عدن اليمني حيث تهاجم جماعة الحوثي السفن، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الحادث فيما لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل، بحسب وكالة «رويترز».

 

«التجارة البحرية» البريطانية تتلقى تقريرا عن حادث قرب عدن اليمنية
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