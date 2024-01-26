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اليوم.. محكمة العدل الدولية تصدر قرارا أوليا في اتهام الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 يناير 2024, 11:48 صباحا
اليوم.. محكمة العدل الدولية تصدر قرارا أوليا في اتهام الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في غزة
وزير العدل لجنوب إفريقيا رونالد لامولا (يسار) وسفير جنوب إفريقيا إلى هولندا فوسيموزي مادونسيلا في محكمة العدل الدولية، قبل بدء محاكمة إثر دعوى رفعتها بريتوريا ضد الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة ارتكاب «أعمال إبادة جماعية» في غزة، في لاهاي، 11 يناير 2024. (أ ف
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تصدر محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، قرارا أوليا في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على الاحتلال الإسرائيلي، تتهمه فيها بارتكاب «إبادة جماعية» في قطاع غزة، في حكم يلقى ترقبا شديدا في العالم بأسره.

وقد تأمر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة كيان الاحتلال الصهيوني، بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، أو بالسماح بدخول مساعدات إنسانية، بحسب وكالة «فرانس برس».

غير أن المحكمة لن تبت الجمعة في جوهر الدعوى، حول ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي رتكب إبادة جماعية، بل ستكتفي بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.

ورفعت بريتوريا الدعوى متهمة كيان الاحتلال بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في العام 1948.

وقالت خبيرة القانون الدولي في جامعة جنوب إفريقيا جولييت ماكينتاير، إن جنبو إفريقيا تحتاج في الوقت الحاضر «أن تثبت أن هناك خطرا معقولا بوقوع إبادة جماعية».

«نمط من السلوك والنوايا يبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة»
وأوضحت عادلة هاشم المحامية من وفد جنوب إفريقيا إلى المحكمة، خلال جلسات سابقة هذا الشهر أنه «لا يتم الإعلان مسبقًا عن الإبادات، لكن أمام هذه المحكمة أدلّة جرى جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية تُظهر بصورة لا تقبل الشك نمطًا من السلوك والنوايا يبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة».

والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، مبرمة وملزمة قانونا، لكن المحكمة لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها.

فيما ألمح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أنه لن يلتزم بتنفيذ قرار المحكمة.

ورأت الأستاذة المساعدة في القانون الدولي العام بجامعة لايدن، سيسيلي روز، «من المعقول ألا يكون لأمر من المحكمة أي تأثير يذكر على العملية العسكرية الإسرائيلية».

وطأة رمزية «هائلة»
وفي حال قضت المحكمة بوجود خطر وقوع إبادة جماعية في غزة فعلا، فقد يكون لذلك تبعات جيوسياسية.

وقالت ماكينتاير «من الأصعب بكثير أن تواصل دول أخرى دعم إسرائيل بمواجهة طرف ثالث محايد يعتبر أن هناك خطر وقوع أبادة جماعية».

وأضافت «قد تسحب دول دعمها العسكري أو أي دعم آخر لإسرائيل لتفادي ذلك»، مشيرة أيضا إلى الوطأة الرمزية «الهائلة» لأي قرار يصدر في حق الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقية منع الإبادة.

- موقع جنوب أفريقي: صدور قرار «العدل الدولية» عن إجراءات عاجلة في غزة الجمعة
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وأقرت بريتوريا بـ«ثقل المسؤولية» في اتهامها كيان الاحتلال بـ«الإبادة الجماعية»، لكنها أكدت أنها ملزمة احترام واجباتها عملا بالاتفاقية.

واندلع العدوان الصهيوني على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي خلف أكثر من 26083 شهيدا و64487 إصابة، ودمر خلاله الاحتلال مناطق سكنية بالكامل، وجاء الدمار على كل معالم الحياة في غزة، مع فرض حصار مطبق برا وبحرا وجوا على القطاع ما يهدد حاليا بوقوع مجاعة بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.

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