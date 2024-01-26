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ترامب يدلي بشهادته في قضية تشهير ضده في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 يناير 2024, 09:29 صباحا
ترامب يدلي بشهادته في قضية تشهير ضده في نيويورك
دونالد ترامب يلقي كلمة خلال فعالية انتخابية في ناشوا بولاية نيوهامبشر، 23 يناير 2024. (أ ف ب)
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أدلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بشهادته أمام محكمة بنيويورك الخميس في قضية تشهير، في أول ظهور له منذ فوزه بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامبشر، واقترابه من مواجهة الرئيس جو بايدن مجددا في الانتخابات الرئاسية.

وحوّل ترامب جلسات محاكماته إلى منصات للترويج لحملته الرئاسية، زاعما أن كل جلسة هي جزء من محاولة للديموقراطيين لمنع عودته إلى البيت الأبيض، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتسعى الكاتبة إي جين كارول للحصول على تعويض يزيد على 10 ملايين دولار، في إطار دعوى تشهير رفعتها ضد ترامب في محكمة فدرالية في نيويورك، لا تتمتع سوى بسلطة فرض عقوبات مدنية وليس إدانات جنائية.

وكان ترامب دين في مايو الماضي، بتهمة الاعتداء جنسياً على إي جين كارول عام 1996 والتشهير بها عام 2022، وألزم بدفع تعويض لها بقيمة خمسة ملايين دولار.

«هذه ليست أميركا»
وعلى الرغم من إدانته بمحكمة في نيويورك بالإجماع في مايو 2023، واصل الرئيس السابق تشويه سمعة الكاتبة ووصفها بالكاذبة و«المجنونة»، وبأنها «امرأة زائفة تحمل رواية زائفة».

وفرض القاضي لويس كابلان على ترامب أن تقتصر أسئلة محاميه على ثلاثة، ولم يكن بإمكانه الإجابة عنها سوى بنعم أو لا، لمنعه من الخروج عن القضية.

وقاطع القاضي ترامب، وأوقفه عن الكلام عندما بدأ الأخير، يقول «إنها تقول شيئا أعتبره كاذباً...».

وأضاف ترامب وهو يغادر قاعة المحكمة بعد ظهوره المقتضب «هذه ليست أميركا».

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وشنّ الرئيس السابق مساء الأربعاء، 37 هجوما على الأقل على إي جين كارول، وذلك على منصته «تروث سوشل».

كذلك قال ترامب مؤخراً عن الكاتبة «لم أرَ هذه المرأة في حياتي.. ليست لدي أيّ فكرة عن هويتها».

وكانت كارول تقدّمت بشكوى مدنية منفصلة بتهمة التشهير ضد ترامب بسبب تصريحات أدلى بها عام 2019، ردا على اتهامها له باغتصابها في كتاب أصدرته.

وقال ترامب (77 عاما) حينها، إن كارول (79 عاما) اختلقت القصة و«تحاول فقط بيع كتاب جديد»، مضيفا أن الكاتبة «ليست من النوع الذي يستهويني».

وأحيلت هذه الشكوى الثانية أمام هيئة محلفين في يناير 2024 بعدما شهدت تأخيرات عدة.

وكان ترامب في المحكمة قبل الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشر التي فاز بها بسهولة على منافسته الوحيدة المتبقية نيكي هيلي، حيث يقترب من أن يصبح المرشح الجمهوري في انتخابات نوفمبر ضد بايدن.

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