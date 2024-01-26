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فرنسا تندد بالقصف الإسرائيلي على مركز للأمم المتحدة في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 يناير 2024, 01:17 صباحا
فرنسا تندد بالقصف الإسرائيلي على مركز للأمم المتحدة في غزة
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا. (أرشيفية: الإنترنت)
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نددت فرنسا، الخميس، بالقصف الإسرائيلي على مركز إيواء للأمم المتحدة الأربعاء في خان يونس بجنوب قطاع غزة، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية.

وشددت الخارجية الفرنسية على ضرورة «حماية مواقع الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني الذين يُعدّ عملهم ضروريا للسكان المدنيين في غزة»، داعية إسرائيل إلى «الامتثال للقانون الإنساني الدولي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأسفر هذا القصف عن 13 شهيدًا، وفق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وفي بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أظهرت فرنسا موقفًا داعمًا لممارسات الاحتلال، لكنها اضطرت لتعديل خطابها، وسط تظاهرات مستمرة في العاصمة باريس ومدن أخرى تطالب بوقف الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

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