الاحتلال يأمر نازحين بمغادرة مركز إيواء بخان يونس قصفه بالمدفعية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» لوكالة «فرانس برس» اليوم الخميس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أمرت النازحين بمغادرة مركز إيواء بخان يونس بعد أن قصفته بالمدفعية والدبابات.

وأكدت ناطقة باسم «الأونروا» شهادات نازحين في مركز صناعة خان يونس التابع لوكالة «الأونروا»، قالوا إن قوات الاحتلال أمهلتهم حتى الخامسة من بعد ظهر غد الجمعة للمغادرة في ظل تواصل القصف وإطلاق النار بشكل مكثف صوب المركز ومحيطه.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 تواصل قوات الاحتلال الحرب على قطاع غزة المحاصر بدعم من الولايات المتحدة والدول الأوروبية ما تسبب في استشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، فضلا عن تدمير مباني القطاع جراء الهجمات البربرية للاحتلال بإسناد غربي.