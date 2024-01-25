  • Alwasat News
Atwasat

بلينكن يختتم في أنغولا جولته الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 12:51 مساء
بلينكن يختتم في أنغولا جولته الأفريقية
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (يمين) مع نظيره الأنغولي تيتي أنتونيو في لواندا، 25 يناير 2024. (أ ف ب)
WTV_Frequency

يختتم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، في أنغولا جولته الأفريقية التي يهدف منها إلى صون مكانة الولايات المتحدة في قارة يتنامى فيها نفوذ الصين وروسيا.

وبعد نيجيريا التي تعد عملاقا ديمغرافيا وأقوى اقتصاد في أفريقيا، وصل بلينكن مساء الأربعاء إلى لواندا عاصمة أنغولا المستعمرة البرتغالية السابقة التي تتمتع بإنتاج نفطي كبير. ومن المرتقب أن يجتمع صباح الخميس بالرئيس جواو لورينسو الذي استقبله الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض قبل شهرين، قبل أن يغادر في فترة بعد الظهر البلد الواقع في الجنوب الأفريقي، وفق وكالة «فرانس برس».

وتقارب البلدان في السنوات الأخيرة. وأشاد الرئيس بايدن في نوفمبر بشراكة هي «أكثر أهمية من أي وقت مضى»، بعد لقاء نظيره الأنغولي. واستثمرت الولايات المتحدة خصوصا في مشروع البنى التحتية الكبير المعروف بممر لوبيتو الذي يصل جمهورية الكونغو الديموقراطية بزامبيا عبر مرفأ لوبيتو في أنغولا.

بلينكن يستكشف غرب أفريقيا في ظل تدهور الأمن في الساحل

مناقشة انسحاب أنغولا من «أوبك»
ومن المتوقع التطرق إلى مسألة انسحاب أنغولا أخيرا من منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» بسبب خلاف على حصص إنتاج النفط، فضلا عن الجهود التي يبذلها هذا البلد الأفريقي لوضع حد للنزاع الدائر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقبل أنغولا ونيجيريا، توقف بلينكن في خلال جولته في الرأس الأخضر وساحل العاج. وتأتي زيارته في أعقاب تلك التي أجراها وزير الخارجية الصيني وانغ يي وشملت ساحل العاج ومصر وتونس وتوغو.

وترى واشنطن في بكين أكبر منافس استراتيجي لها وتروج لنفسها على أنها خير شريك من الصين التي تمول مشاريع بنى تحتية كبيرة بواسطة قروض. غير أن آخر جولة لرئيس أميركي في القارة السمراء تعود إلى 2015 عندما قصد باراك أوباما كينيا وإثيوبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - التعليم الخاص في ليبيا

كاريكاتير خيري - التعليم الخاص في ليبيا
وفاة الشاعر يونس بن نيران عن عمر ناهز 58 عامًا

وفاة الشاعر يونس بن نيران عن عمر ناهز 58 عامًا
الإذاعة الفرنسية ترجح ضلوع واشنطن ولندن في عرقلة محاكمة عبدالله السنوسي

الإذاعة الفرنسية ترجح ضلوع واشنطن ولندن في عرقلة محاكمة عبدالله السنوسي
«أوبن أيه آي» تلغي «بهدوء» الحظر المفروض على الاستخدام العسكري لأدوات الذكاء الصناعي

«أوبن أيه آي» تلغي «بهدوء» الحظر المفروض على الاستخدام العسكري لأدوات الذكاء ...
«أناتومي دون شوت» ينال 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» غداة حصوله على خمسة أوسكار

«أناتومي دون شوت» ينال 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» غداة حصوله على خمسة أوسكار
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة

تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة
تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى دور الـ16

تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى دور الـ16
يشمل عدة تخصصات.. افتتاح المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس

يشمل عدة تخصصات.. افتتاح المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس
بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا لعلاج العجز الجنسي

بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا لعلاج العجز الجنسي
تقييم دولي: 1.8 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار جراء «دانيال»

تقييم دولي: 1.8 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار جراء «دانيال»
رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة

رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة
استبعاد مبخوت من تشكيلة منتخب الإمارات يثير الجدل.. وبينتو في مرمى الانتقادات

استبعاد مبخوت من تشكيلة منتخب الإمارات يثير الجدل.. وبينتو في مرمى الانتقادات
«ليكيب» و«ديلي ميل» تكشفان حقيقة رحيل كريم بنزيما عن الاتحاد السعودي

«ليكيب» و«ديلي ميل» تكشفان حقيقة رحيل كريم بنزيما عن الاتحاد السعودي
شاهد على «صباح الوسط»: فرج نجم بإحساسٍ عالٍ حقق مشاهدات عالية

شاهد على «صباح الوسط»: فرج نجم بإحساسٍ عالٍ حقق مشاهدات عالية
للدبلوماسيين غير المسلمين.. السعودية ستسمح ببيع المشروبات الكحولية لأول مرة

للدبلوماسيين غير المسلمين.. السعودية ستسمح ببيع المشروبات الكحولية لأول مرة
المدرب الوطني رضا عطية يتسلم مهام تدريب الخمس خلفًا لـ«كمونة»

المدرب الوطني رضا عطية يتسلم مهام تدريب الخمس خلفًا لـ«كمونة»
شاهد.. السيسي: معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة

شاهد.. السيسي: معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة
التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (3)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (3)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
كوريا الشمالية تختبر صاروخ كروز استراتيجيا جديدا
كوريا الشمالية تختبر صاروخ كروز استراتيجيا جديدا
زيلينسكي يدعو إلى إجراء تحقيق دولي في سقوط الطائرة الروسية
زيلينسكي يدعو إلى إجراء تحقيق دولي في سقوط الطائرة الروسية
مبادرة روسية لتعاون متعدد الأطراف بشأن القضية الفلسطينية
مبادرة روسية لتعاون متعدد الأطراف بشأن القضية الفلسطينية
40 قتيلا جراء انهيار منجم بمالي
40 قتيلا جراء انهيار منجم بمالي
أوكرانيا تعلن إسقاط 11 طائرة مسيرة روسية
أوكرانيا تعلن إسقاط 11 طائرة مسيرة روسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة...
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب إسرائيل لأشهر
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ......
تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» يعدون تأخر الإعلان «فضيحة»
تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو ......
بلينكن: يجب أن يتمكن النازحون في غزة «من العودة إلى ديارهم»
بلينكن: يجب أن يتمكن النازحون في غزة «من العودة إلى ديارهم»...
«يونيسف»: أكثر من 1.1 مليون طفل مهددون جراء اشتداد النزاع وسوء التغذية والأمراض في قطاع غزة
«يونيسف»: أكثر من 1.1 مليون طفل مهددون جراء اشتداد النزاع ......
المزيد
بلينكن يختتم في أنغولا جولته الأفريقية
بلينكن يختتم في أنغولا جولته الأفريقية...
أوكرانيا تعلن قصف مصفاة نفط جنوب روسيا
أوكرانيا تعلن قصف مصفاة نفط جنوب روسيا...
كيم يدعو إلى تحسين مستوى المعيشة في ريف كوريا الشمالية
كيم يدعو إلى تحسين مستوى المعيشة في ريف كوريا الشمالية...
أوكرانيا تعلن إسقاط 11 طائرة مسيرة روسية
أوكرانيا تعلن إسقاط 11 طائرة مسيرة روسية...
40 قتيلا جراء انهيار منجم بمالي
40 قتيلا جراء انهيار منجم بمالي...
المزيد