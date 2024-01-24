نائبان أميركيان يزوران تايوان لتأكيد دعم واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط

وصل مشرعان أميركيان تايبيه، الأربعاء، لتأكيد دعم الولايات المتحدة لها بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وهذه الزيارة الثانية لمسؤولين أميركيين هذا الشهر، وتأتي بعدما أعلنت ناورو، الدولة الواقعة في المحيط الهادئ، بشكل غير متوقع قطع العلاقات مع تايوان وتحويل ولائها إلى بكين، وفق وكالة «فرانس برس».

ويعني التحول الذي جاء بعد أيام فقط من الانتخابات الرئاسية في تايوان أن 12 دولة فقط بما فيها الكرسي الرسولي، تعترف الآن رسميًا بتايوان التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها.

وفاز في الانتخابات الرئاسية في الجزيرة في وقت سابق من هذا الشهر لاي تشينغ-تي، زعيم الحزب التقدمي الديمقراطي الذي تعتبره الصين «انفصاليًا». وحذرت بكين قبل يوم التصويت من أن فوزه سيجلب «الحرب والتراجع» إلى تايوان.

نائبان أميركيان في تايوان

ووصل النائبان أَمي بيرا وماريو دياز-بالات، الرئيسان المشاركان لكتلة تايوان في الكونغرس، تايبيه الأربعاء وفق بيان لمكتب بيرا. و«خلال وجودهما هناك، سيتواصل النائبان مع مسؤولين رفيعي المستوى وقادة أعمال»، حسب البيان.

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و«الهدف من الرحلة إعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة لتايوان بعد انتخاباتها الديمقراطية الناجحة، والتعبير عن التضامن في التزامهما المشترك بالقيم الديمقراطية، واستكشاف الفرص لتعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية القوية بين الولايات المتحدة وتايوان».

وبيرا نائب ديمقراطي عن كاليفورنيا فيما دياز-بالارت جمهوري يمثل فلوريدا. ولتايوان الديمقراطية حكومتها وجيشها وعملتها الخاصة، لكن الصين تقول إنها جزء من أراضيها ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها.

الصين تكثف ضغوطها العسكرية

وكثفت الصين ضغوطها العسكرية في السنوات الأخيرة، ونشرت طائرات وسفنًا حربية حول الجزيرة بشكل شبه يومي.

وقالت وزارة الدفاع في تايبيه إنها رصدت ستة مناطيد صينية حول تايوان في نهاية الأسبوع، أحدها حلق فوق الجزيرة.

وألقى إعلان ناورو بظلاله على الزيارة السابقة لوفد غير رسمي أرسلته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتهنئة لاي الأسبوع الماضي. وفيما لا تعترف الولايات المتحدة بتايوان دبلوماسيًا، فإن واشنطن شريك وأكبر مزود أسلحة لها.