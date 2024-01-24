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هايلي بعد هزيمتها في نيوهامبشر: السباق لم ينته بعد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 08:30 صباحا
هايلي بعد هزيمتها في نيوهامبشر: السباق لم ينته بعد
نيكي هايلي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أقرت السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بهزيمتها أمام دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر، لكنها أكدت مضيها في السباق حتى النهاية.

وقالت هايلي أمام حشد من أنصارها في الولاية الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة إن «هذا السباق لم ينته بعد»، محذرة في الوقت نفسه من أن حصول ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري «سيعني فوز (الرئيس جو) بايدن» بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، وفق وكالة «فرانس برس».

فوز ترامب بالسباق الجمهوري في نيوهامبشر
وفاز ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر أمام السفيرة السابقة في الأمم المتّحدة نيكي هايلي، بحسب ما أظهرت تقديرات نشرتها وسائل إعلام أميركية عديدة مساء الثلاثاء، ما يشكل خطوة إضافية نحو انتزاع بطاقة الترشيح الحزبية للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

واعتبرت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي جو بايدن أنّ فوز ترامب يعني أنّ حصوله على ترشيح حزبه الجمهوري للانتخابات الرئاسية بات شبه مضمون.

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