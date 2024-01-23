غوتيريس أمام مجلس الأمن: رفض إسرائيل حل الدولتين «غير مقبول» والوضع الإنساني في غزة «مروع»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الثلاثاء رفض إسرائيل حل الدولتين، بأنه «غير مقبول» ومن شأنه أن يطيل أمد النزاع في غزة، وطالب بالسماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة بأكمله.

وقال غوتيريس في مداخلة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن ما سمعناه «الأسبوع الماضي من رفض صريح ومتكرر لحل الدولتين على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية غير مقبول»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف غوتيريس، أمام مجلس الأمن أن سكان غزة يعانون بأكملهم من «الدمار على نطاق وسرعة لم يسبق لهما مثيل في التاريخ الحديث».، مؤكدًا أنه «لا يوجد ما يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني».

الوضع الإنساني في غزة «مروع»

وذكر أن الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني «مروع»، وأن «سكان غزة لا يواجهون خطر القتل أو الإصابة بسبب القصف المتواصل فحسب، بل يواجهون أيضًا فرصة متزايدة للإصابة بأمراض معدية مثل التهاب الكبد إيه والزحار والكوليرا».

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ودعا الأمين العام للأمم المتحدة مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وأوضح: «أشعر بانزعاج شديد إزاء التقارير حول المعاملة غير الإنسانية من إسرائيل للفلسطينيين المحتجزين في العمليات العسكرية». وأكد أن «الأمم المتحدة بحاجة للوصول لشمال غزة، ورفضت إسرائيل معظم بعثات المساعدات التي كانت مقررة في النصف الأول من يناير».

كما أشار غوتيريس إلى «ضرورة» خفض التصعيد في البحر الأحمر واليمن، ووقف «الهجمات على السفن فورًا».